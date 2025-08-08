Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

JAV rinktinėje – du buvę LKL krepšininkai

2025-08-08 23:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 23:02

Jungtinių Amerikos Valstijų vyrų krepšinio rinktinė oficialiai pristatė dvylika žaidėjų, kurie gins šalies garbę artėjančiame FIBA Amerikos čempionate.

Jerianas Grantas | Scanpix nuotr.

Jungtinių Amerikos Valstijų vyrų krepšinio rinktinė oficialiai pristatė dvylika žaidėjų, kurie gins šalies garbę artėjančiame FIBA Amerikos čempionate.

REKLAMA
0

Įdomu tai, kad tarp išrinktų krepšininkų yra net du, kurie anksčiau žaidė Lietuvoje. Vienas jų – buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Speedy Smithas, kitas – Tyleris Cavanaugh, atstovavęs Kauno „Žalgiriui“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šioje JAV rinktinėje nėra nė vieno šiuo metu NBA rungtyniaujančio krepšininko. Ryškiausias šios sudėties žaidėjas yra Jerianas Grantas iš Atėnų „Panathinaikos“.

JAV rinktinės sudėtis: Zachas Auguste’as Robas Bakeris, Tyleris Cavanaugh, Jackas Cooley, Jarellas Eddie, Langstonas Galloway’us, Jerianas Grantas, Elijah Pembertonas, Jahmiusas Ramsey, Camas Reynoldsas, Javonte Smartas, Speedy Smithas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų