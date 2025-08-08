JAV rinktinėje – du buvę LKL krepšininkai

Įdomu tai, kad tarp išrinktų krepšininkų yra net du, kurie anksčiau žaidė Lietuvoje. Vienas jų – buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Speedy Smithas, kitas – Tyleris Cavanaugh, atstovavęs Kauno „Žalgiriui“.
Šioje JAV rinktinėje nėra nė vieno šiuo metu NBA rungtyniaujančio krepšininko. Ryškiausias šios sudėties žaidėjas yra Jerianas Grantas iš Atėnų „Panathinaikos“.
JAV rinktinės sudėtis: Zachas Auguste’as Robas Bakeris, Tyleris Cavanaugh, Jackas Cooley, Jarellas Eddie, Langstonas Galloway’us, Jerianas Grantas, Elijah Pembertonas, Jahmiusas Ramsey, Camas Reynoldsas, Javonte Smartas, Speedy Smithas.
