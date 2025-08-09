Kalendorius
Sportas

Prancūzija laimėjo, Francisco nežaidė dėl skausmų

2025-08-09 08:45
2025-08-09 08:45

Zaccharie Risacheris per 14 minučių pelnė 12 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, taip nustatydamas toną Prancūzijos pergalei 74:67 prieš Didžiąją Britaniją.

Prancūzijos rinktinė | Organizatorių nuotr.

Zaccharie Risacheris per 14 minučių pelnė 12 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, taip nustatydamas toną Prancūzijos pergalei 74:67 prieš Didžiąją Britaniją.

0

Tai buvo antrasis prancūzų pasirengimo mačas. Rinktinė vertėsi be dėl peties skausmų nežaidusio Sylvaino Fransisco.

Po apylygio pirmojo kėlinio Prancūzija perėmė iniciatyvą ir likus keturioms minutėms iki rungtynių pabaigos pirmavo net 69:50, nors pataikė vos 4 tritaškius iš 22.

Mam Jaitehas pridėjo 12 taškų ir atkovojo 5 kamuolius, o Theo Malédonas atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Prancūzijos laukia dar trys kontroliniai susitikimai – du su Ispanija rugpjūčio 14 ir 16 dienomis bei paskutinysis rugpjūčio 24-ąją Atėnuose prieš Graikiją.  

