„Barcelona“ žvaigždės Lamine`as Yamalis ir Robertas Lewandowskis sulaukė UEFA baudos už antidopingo taisyklių pažeidimą

L. Yamalis ir R. Lewandowskis po nervingų rungtynių prieš „Inter“ nesugebėjo laiku atvykti į antidopingo kontrolės postą, nors taisyklėse reikalaujama nedelsiant po susitikimo pateikti save oficialiam testui. UEFA transliuojamame pranešime užfiksuota, kad abu „Barcelona“ puolėjai pavėlavo ir atsakė Instruktoriui tik po laiko, todėl abiem skirta po 5,000 eurų bauda už reglamento pažeidimą. Kaltės sumažinti nepavyko – UEFA griežtai vertina protokolo nesilaikymą, nepriklausomai nuo žaidybinių ar emocinių aplinkybių.
Tuo tarpu treneris Hansi Flickas gavo griežtesnę UEFA drausminę sankciją: vokiečiui skirta viena rungtynių diskvalifikacija artėjančioje Čempionų lygoje ir 20,000 eurų bauda už bendrųjų elgesio principų pažeidimą – toks įvertinimas skiriamas už viešus protestus, priekaištus teisėjų sprendimams ir tam tikrus veiksmus, prieštaraujančius UEFA etikos nuostatoms. Kartu tą pačią sankciją gavo ir Flicko asistentas Marcusas Sorgas, todėl abu specialistai praleis komandos sezono startą Europoje. Šios sankcijos tapo svarbiu signalu: „Barcelona“ žaidėjai ir treneriai įpareigoti griežtai laikytis oficialių procedūrų ir pagarbos normų, o viešos nuobaudos turi ne tik finansinį, bet ir reputacinį poveikį.
