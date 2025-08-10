Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos krepšininkės Europos čempionate dėl aukso kovos su Ispanijos rinktine

2025-08-10 09:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 09:31

Švedes Europos čempionato pusfinalyje nukovę Lietuvos dvidešimtmetės sužinojo savo varžoves kovoje dėl aukso medalių.

Ispanijos U20 merginų krepšinio rinktinė | FIBA nuotr.

Švedes Europos čempionato pusfinalyje nukovę Lietuvos dvidešimtmetės sužinojo savo varžoves kovoje dėl aukso medalių.

0

Antrajame pusfinalyje 73:67 (25:13, 18:20, 17:13, 13:21) Ispanijos krepšininkės pranoko itales.

Nugalėtojams 20 taškų surinko Gina Garcia, 13 – Marina Mata. Italijos jaunimo rinktinėje išsiskyrė Carlotta Zanardi su 15 taškų, po 10 pelnė Ilaria Bernardi ir Cristina Osazuwa (7 atk. kam.).

Lietuvaitės jau buvo šiame čempionate susitikę su ispanėmis. Tai nutiko grupių etape. Tuomet mūsiškės 48:89 buvo sutriuškintos.

Rungtynės dėl aukso bus žaidžiamos sekmadienį 22.30 val.

