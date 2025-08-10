Lietuvos krepšininkės Europos čempionate dėl aukso kovos su Ispanijos rinktine

Antrajame pusfinalyje 73:67 (25:13, 18:20, 17:13, 13:21) Ispanijos krepšininkės pranoko itales.
Nugalėtojams 20 taškų surinko Gina Garcia, 13 – Marina Mata. Italijos jaunimo rinktinėje išsiskyrė Carlotta Zanardi su 15 taškų, po 10 pelnė Ilaria Bernardi ir Cristina Osazuwa (7 atk. kam.).
Lietuvaitės jau buvo šiame čempionate susitikę su ispanėmis. Tai nutiko grupių etape. Tuomet mūsiškės 48:89 buvo sutriuškintos.
Rungtynės dėl aukso bus žaidžiamos sekmadienį 22.30 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!