TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pakomentavo rusų ir ukrainiečių nuostolius

2025-08-12 23:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 23:20

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo ukrainiečių ir rusų nuostolius kare, rašo UNIAN. Anot jo, rusų pusėje nuostoliai šiuo metu yra maždaug tris kartus didesni nei ukrainiečių.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

0

„Kalbant apie nuostolius. Pateiksiu vakarykštį pavyzdį, apskritai maždaug tokį: rusai turi tūkstantį (karių – red. past.) netekčių per dieną, tai yra 500 žuvusiųjų ir 500 sužeistųjų. Nesakau, kad dabar yra 10 karo belaisvių ir pan.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiksliau – Rusija turi 968 netektis, 531 žuvusį ir 428 sužeistus, 9 patenka į nelaisvę. Mes – 340 netekčių per 24 valandas: 18 žuvusių ir 243 sužeistų, 79 dingę be žinios. Maždaug 1 prie 3, tai yra jų nuostoliai yra tris kartus didesni“, – sako V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Anot jo, Rusija toliau turi pranašumą skaičiumi, tai yra turi didesnes pajėgas, ukrainiečiai pirmauja dronų gamyboje.

„Dronams pinigų nepakanka, todėl kol kas 1 prie 1,4, nors manome, kad 1 prie 2,5 nesunkiai išlaikysime savo naudai, net 1 prie 4 galėtų būti mūsų naudai, tačiau ieškome finansavimo iš Europos partnerių“, – sako V. Zelenskis.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija neteko 1 065 220 karių.

