Zelenskis pakomentavo rusų ir ukrainiečių nuostolius

„Kalbant apie nuostolius. Pateiksiu vakarykštį pavyzdį, apskritai maždaug tokį: rusai turi tūkstantį (karių – red. past.) netekčių per dieną, tai yra 500 žuvusiųjų ir 500 sužeistųjų. Nesakau, kad dabar yra 10 karo belaisvių ir pan.
Tiksliau – Rusija turi 968 netektis, 531 žuvusį ir 428 sužeistus, 9 patenka į nelaisvę. Mes – 340 netekčių per 24 valandas: 18 žuvusių ir 243 sužeistų, 79 dingę be žinios. Maždaug 1 prie 3, tai yra jų nuostoliai yra tris kartus didesni“, – sako V. Zelenskis.
Anot jo, Rusija toliau turi pranašumą skaičiumi, tai yra turi didesnes pajėgas, ukrainiečiai pirmauja dronų gamyboje.
„Dronams pinigų nepakanka, todėl kol kas 1 prie 1,4, nors manome, kad 1 prie 2,5 nesunkiai išlaikysime savo naudai, net 1 prie 4 galėtų būti mūsų naudai, tačiau ieškome finansavimo iš Europos partnerių“, – sako V. Zelenskis.
Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija neteko 1 065 220 karių.
