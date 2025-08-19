Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Įspūdingas pasiekimas: „Polestar 3“ su viena įkrova nuvažiavo rekordinį atstumą

2025-08-19 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 15:05

Elektrinis visureigis „Polestar 3" pasiekė naują nuvažiuojamo atstumo rekordą savo klasėje, vienu įkrovimu įveikęs 935 kilometrus. Rekordas užfiksuotas Didžiojoje Britanijoje, važiuojant serijiniu automobilio modeliu bendro naudojimo keliais. 

Polestar 3 (nuotr. gamintojo)

Elektrinis visureigis „Polestar 3“ pasiekė naują nuvažiuojamo atstumo rekordą savo klasėje, vienu įkrovimu įveikęs 935 kilometrus. Rekordas užfiksuotas Didžiojoje Britanijoje, važiuojant serijiniu automobilio modeliu bendro naudojimo keliais. 

1

Rekordui pasiekti naudota nauja „Polestar 3 Long Range“ versija su 107 kWh talpos baterija ir vienu 220 kW galios varikliu. Pasiektas rezultatas viršijo ankstesnį rekordą, priklausiusį „Ford Mustang Mach-E“ (917 km), ir oficialų paties „Polestar 3“ WLTP rodiklį (705 km).

Važiavimo metu pasiektos vidutinės energijos sąnaudos siekė 12,1 kWh/100 km. Gamintojas pažymi, kad šis rodiklis yra artimesnis mažesnių elektromobilių, o ne 2,4 tonos sveriančio visureigio, efektyvumo duomenims.

Taip pat nurodoma, kad baterijos indikatoriui pasiekus 0 procentų, automobilis nuvažiavo dar 13 kilometrų.

Pasak vieno iš trijų važiavime dalyvavusių vairuotojų, Samo Clarke'o, rekordo buvo siekiama realiomis sąlygomis.

„Mes naudojomės viešaisiais keliais, privalėjome laikytis galiojančių greičio apribojimų ir negalėjome važiuoti tuo pačiu keliu du kartus“, – teigė S. Clarke'as.

Jis paminėjo, kad kelionės pabaigoje ekipažas susidūrė su nenumatytais kelių uždarymais dėl dviračių lenktynių, kas pareikalavo keisti maršrutą.

Vairuotojo teigimu, toks kelyje pasiektas rekordas yra aktualesnis nei pasiektas uždaroje trasoje, nes yra artimesnis realioms vairavimo sąlygoms.

„Neteigiame, kad kiekvienas vairuotojas gali pasiekti tokius pačius rezultatus. Tačiau mes ženkliai viršijome oficialius WLTP duomenis. Tai parodo, kad efektyvesnis vairavimo stilius iš tiesų gali smarkiai paveikti realiai nuvažiuojamą atstumą“, – apibendrino S. Clarke'as.

