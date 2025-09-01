Lietuva – Suomija tiesiogiai: stebėkite lietuvių akistatą su šeimininkais

Rungtynių pradžia – 20 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Pirmas dvejas rungtynes lietuviai laimėjo prieš Didžiąją Britaniją (94:70) ir Juodkalniją (94:67), tačiau trečias testas nebuvo sėkmingas – patirtas pralaimėjimas prieš Vokietiją (88:107).
Suomiai kol kas pralaimėjimų dar nėra patyrę – šeimininkai patiesė Švediją (93:90), Didžiąją Britaniją (109:79) ir Juodkalniją (85:65).
Lietuvos rinktinės stovykloje prieš rungtynes – daug nerimo dėl Tado Sedekerskio, kuris pasisuko čiurną rungtynėse su vokiečiais.
„Medikai informavo, kad iki rytojaus viskas turėtų būti normaliai. Tikimės, kad viskas bus gerai. Sedekerskio mums reikia, nes jis yra mobilus, aukštas, greitas. Turime ir kitų žaidėjų, su kuriais galime žaisti“, – situaciją rungtynių išvakarėse komentavo R. Kurtinaitis.
Varžovų stovykloje teks stabdyti ryškią NBA žvaigždę Lauri Markkaneną. Universalus puolėjas kol kas spindi – per 28 minutes pelno po 32,3 taško, atkovoja po 7 kamuolius ir fiksuoja 33,7 naudingumo balų vidurkį.
„Geras žaidėjas, aktyvus visur, meta labai tolimus tritaškius. Turime planą ir žiūrėsime, kaip jį pavyks įgyvendinti. Prieš vokiečius nepavyko plano įvykdyti – nesustabdėme greito puolimo, o suomiai daug taškų renka iš to, tad turime suomius sustatyti į pozicinį krepšinį“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
