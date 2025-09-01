Europos čempionatas: Suomija – Lietuva (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Pirmadienio vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje susikaus su grupės šeimininkais, Suomijos (3-0) krepšininkais.
Pastarieji yra labai rimtai nusiteikę ir taikosi ne tik į antrąją, tačiau ir į pirmąją vietą B grupėje.
Suomiai iki šiol įveikė visus tris savo varžovus: švedus (93:90), britus (109:79) bei juodkalniečius (85:65).
Savo ruožtu lietuviai pirmenybes pradėjo dviemis pergalės. Šie nugalėjo britus (94:70) ir juodkalniečius (94:67), tačiau neprilygo vokiečiams (88:107).
Rungtynės tarp Suomijos ir Lietuvos rinktinių startuos 20.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
