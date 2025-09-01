Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kuriozinis Jokubaičio perdavimas: po Blaževičiaus taškų – smagi įžaidėjo reakcija

2025-09-01 22:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 22:04

Europos čempionate pirmadienį kaunasi Lietuvos ir Suomijos rinktinės, o trečiojo ketvirčio pradžioje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau buvo priekyje 36:47. 

Europos čempionate pirmadienį kaunasi Lietuvos ir Suomijos rinktinės, o trečiojo ketvirčio pradžioje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau buvo priekyje 36:47. 

1

Rungtynėse netrūksta ir kuriozinių epizodų, o viename iš jų atsidūrė ir pagrindinis rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis.

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

Vienoje iš atakų R. Jokubaitis bandė atlikti perdavimą Marekui Blaževičiui, stovėjusiam po krepšiu, tačiau kamuoys skriejo gerokai per stipriai ir atsimušė į lentą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laimei, sėkmė nusišypsojo M. Blaževičiui, kuriam kamuolys nukrito tiesiai į rankas ir šis pelnė lengvą dvitaškį, o R. Jokubaičio veidą nušvietė plati šypsena.

Patyrė traumą

Ketvirtajame kėlinyje R. Jokubaičiui ne taip pasisekė ir jis besiverždamas link krepšio patyrė traumą. Iškart po šio epizodo rinktinės lyderis sunkiai šlubčiodamas paliko areną.

Traumos epizodas:

Smagų epizodą žiūrėkite straipsnio viršuje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

