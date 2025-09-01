Kuriozinis Jokubaičio perdavimas: po Blaževičiaus taškų – smagi įžaidėjo reakcija

Rungtynėse netrūksta ir kuriozinių epizodų, o viename iš jų atsidūrė ir pagrindinis rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis.
Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija(37 nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Vienoje iš atakų R. Jokubaitis bandė atlikti perdavimą Marekui Blaževičiui, stovėjusiam po krepšiu, tačiau kamuoys skriejo gerokai per stipriai ir atsimušė į lentą.
Laimei, sėkmė nusišypsojo M. Blaževičiui, kuriam kamuolys nukrito tiesiai į rankas ir šis pelnė lengvą dvitaškį, o R. Jokubaičio veidą nušvietė plati šypsena.
Patyrė traumą
Ketvirtajame kėlinyje R. Jokubaičiui ne taip pasisekė ir jis besiverždamas link krepšio patyrė traumą. Iškart po šio epizodo rinktinės lyderis sunkiai šlubčiodamas paliko areną.
Traumos epizodas:
Smagų epizodą žiūrėkite straipsnio viršuje.
Šaltinis:
tv3.lt
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
REKLAMA