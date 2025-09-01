Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Rungtynėse prieš Suomiją – kosminis varžovo metimas iš kitos aikštės pusės

2025-09-01 21:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 21:34

Lietuvos rinktinė penktadienį kaunasi su vienos didžiausių Europos čempionato žvaigždžių Lauri Markkaneno tempiama Suomijos rinktine. 

Lietuvos rinktinė penktadienį kaunasi su vienos didžiausių Europos čempionato žvaigždžių Lauri Markkaneno tempiama Suomijos rinktine. 

REKLAMA
0

Po dviejų kėlinių pirmauja Lietuvos rinktinė 36:45, bet paskutinę antrojo ketvirčio sekundę šeimininkai Lietuvai pasiuntė įspėjimo signalą – tolimą metimą iš vidurio aikštės.

Nors Jacobo Grandisono metimą bandė blokuoti Ąžuolas Tubelis, tačiau suomių gynėjo tolimas tritaškis įkrito. Visgi, laimei, metimas buvo atliktas jau po sirenos ir taškai nebuvo įskaityto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendžiasi B grupės antrosios vietos likimas

Iki šiol suomiai nepralaimėjo nė vienerių iš trejų rungtynių, tuo tarpu lietuviai krito prieš pasaulio čempionę Vokietiją.

Rungtynės itin svarbios, nes gali nulemti, kas B grupėje užims antrąją vietą ir atkrintamosiose išvengs tokio kalibro ekipos kaip Serbija.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Traumos aptemdyta pergalė: be Jokubaičio likusi Lietuva palaužė Suomiją (146)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų