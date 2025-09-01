Rungtynėse prieš Suomiją – kosminis varžovo metimas iš kitos aikštės pusės

Po dviejų kėlinių pirmauja Lietuvos rinktinė 36:45, bet paskutinę antrojo ketvirčio sekundę šeimininkai Lietuvai pasiuntė įspėjimo signalą – tolimą metimą iš vidurio aikštės.
Nors Jacobo Grandisono metimą bandė blokuoti Ąžuolas Tubelis, tačiau suomių gynėjo tolimas tritaškis įkrito. Visgi, laimei, metimas buvo atliktas jau po sirenos ir taškai nebuvo įskaityto.
Sprendžiasi B grupės antrosios vietos likimas
Iki šiol suomiai nepralaimėjo nė vienerių iš trejų rungtynių, tuo tarpu lietuviai krito prieš pasaulio čempionę Vokietiją.
Rungtynės itin svarbios, nes gali nulemti, kas B grupėje užims antrąją vietą ir atkrintamosiose išvengs tokio kalibro ekipos kaip Serbija.
