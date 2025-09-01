Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Įspūdingai rungtynes atidariusi Serbija nepaliko šansų čekams

2025-09-01 23:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 23:04

Įtikinamą pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Serbijos (4/0) rinktinė. Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai rezultatu 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) įveikė Čekijos (0/4)rinktinę.

Filipas Petruševas | FIBA nuotr.

Įtikinamą pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Serbijos (4/0) rinktinė. Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai rezultatu 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) įveikė Čekijos (0/4)rinktinę.

0

Serbija pelnė pirmuosius septynis rungtynių taškus, o priešpaskutinę pirmojo kėlinio minutę po N. Milutinovo taškų pirmavo triuškinamai – 23:3.

Per kitus tris kėlinius serbai iniciatyvos nepaleido ir išlaikė triuškinamą persvarą.

S. Pešičius suteikė daugiau poilsio pagrindiniams žaidėjams – Nikola Jokičius ir Nikola Jovičius žaidė tik po 18 minučių.

Serbija paskutinės grupės rungtynes žais su taip pat nepralaimėjusia komanda – Turkija.  

Serbijos rinktinė: Aleksa Avramovičius 14 (1/4 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.), Filipas Petruševas 13 (5/7 dvit.), Nikola Milutinovas 12 (5/5 dvit., 7 atk. kam.), Nikola Jovičius 10 (4/4 dvit., 6 atk. kam.), Vanja Marinkovičius (1/4 trit.) ir Vasilije Micičius (1/4 trit., 4 rez. perd.) po 7, Nikola Jokičius 6 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), Tristanas Vukcevičius 5 (5 atk. kam.), Stefanas Jovičius 4 (6 rez. perd.), Marko Guduričius 3 (4 atk. kam.), Ognjenas Dobričius 1.

Čekijos rinktinė: Jaromíras Bohačíkas 12 (4/7 trit., 4 atk. kam.), Janas Zidekas 9 (3/7 trit., 6 atk. kam.), Martinas Svoboda 8 (3/5 dvit.), Vítas Krejci 7 (1/7 trit., 5 atk. kam.), Martinas Krizas 6 (2/4 trit.), Ondrejus Sehnalas 5 (1/4 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Tomas Kyzlinkas (0/6 trit.) ir Martinas Peterka (0/5 trit., 4 atk. kam.) po 4, Vojtechas Hrubanas 3, Richardas Balintas 2.

