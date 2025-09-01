Osaka užtikrintai įveikė Gauff, o Swiatek be vargo žengė į „US Open“ ketvirtfinalį

N. Osaka jokios pirmame dešimtuke esančios varžovės nebuvo nugalėjusi visus metus, o „Didžiojo kirčio“ turnyruose apskritai niekada nebuvo nugalėjusi pirmame penketuke esančios žaidėjos.
Pirmajame sete N. Osaka neturėjo jokių problemų – laimėjo 2 varžovės padavimų serijas ir nesuteikė amerikietei nė vieno „break pointo“. Antrajame sete lygi kova vyko iki šeštojo geimo, kai N. Osaka pirmu bandymu realizavo „break pointą“ (4:2). Aštuntajame geime C. Gauff savo padavimų metu pirmavo 40:15, tačiau tada pralaimėjo 4 taškus paeiliui ir iškrito iš vienetų varžybų.
C. Gauff šiame mače nesusikūrė nė vieno „break pointo“, nepaisant to, kad N. Osaka vos 42 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu. Amerikietė padarė net 33 neišprovokuotas klaidas, o japonė – tik 12.
N. Osakos varžovė ketvirtfinalyje paaiškės po čekės Karolinos Muchovos (WTA-13) ir ukrainietės Martos Kostiuk (WTA-28) dvikovos.
Lenkė Iga Swiatek (WTA-2) vos per 65 minutes 6:3, 6:1 sutriuškino Jekateriną Aleksandrovą. Lenkė kitą savo varžovę sužinos artėjančią naktį Lietuvos laiku po JAV tenisininkės Amandos Anisimovos (WTA-9) ir brazilės Beatriz Haddad Maios (WTA-22) susitikimo.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
