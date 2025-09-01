Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“: 435-osios pasaulio raketės žygis baigėsi, krito ir nesivaldęs Rubliovas

2025-09-01 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 22:23

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame australas Alexas de Minauras (ATP-8) 6:3, 6:2, 6:1 užbaigė šveicaro Leandro Riedi (ATP-435) pasaką.

Andrejus Rubliovas | Scanpix nuotr.

Pirmajame sete šveicaras laikėsi iki šeštojo geimo, po kurio paleido australą į priekį. Antrajame sete A. de Minauras startavo spurtu 5:0, o L. Riedi triumfavo šeštajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją ir džiaugėsi, kad išvengė „riestainio“. „Break pointą“ šveicaras turėjo ir aštuntajame geime, bet tą kartą savo progos nerealizavo.

Dar 3 varžovo padavimų serijas australas laimėjo trečiajame sete. L. Riedi pristabdyti A. de Minaurą galėjo ketvirtajame geime, bet iššvaistė „break pointą“.

L. Riedi, kuris ilgai negalėjo žaisti dėl kelio traumos, reitinge kils beveik 300 vietų į viršų ir turėtų patekti į 170-uką. Niujorke L. Riedi uždirbo 237 tūkst. JAV dolerių – dvigubai daugiau nei per visus kitus šių metų turnyrus kartu sudėjus (124 tūkst.).

Ketvirtfinalyje A. de Minauras žais su kanadiečiu Felixu Auger-Aliassime (ATP-27), 7:5, 6:3, 6:4 įveikusiu Andrejų Rubliovą. Rusas antrojo seto šeštajame geime pirmavo 40:0, bet vis tiek sugebėjo pralaimėti savo padavimų seriją, o tada nervus išliejo laužydamas raketę.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

