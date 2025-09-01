Apmaudą jautęs Valančiūnas: Roko trauma apkartino visą mūsų gražų dalyką

„Labai reikalinga ir sunki pergalė, bet Roko trauma visą mūsų gražų dalyką apkartino“, – po mačo Krepsinis.net sakė J.Valančiūnas.
Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą(11 nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Paklaustas, kokie buvo pagrindiniai pergalės akcentai, JV pirmiausia atsisuko į šalia stovėjusį Margirį Normantą.
„Va, kalba Margo, – juokėsi kapitonas. – Turėjo didžiulį akcentą pristabdyti pagrindinį jų žaidėją, su kuriuo dirbo. Visi dirbo dvigubai, kas buvo išsikeitę su Markkanenu. Dėl to ir pasiekėme pergalę.
Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija(37 nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
– Ar jautėsi pagarbos švilpukai suomiams?
– Teisėjavimas yra lygus – ir vieniems, ir kitiems. Viskas gerai. Tai yra čempionatas, ne namų rungtynės, nors ir yra šeimininkai. Viskas buvo gerai.
– Ar galima logiškai paaiškinti, kaip Margiriui pavyko sustabdyti 19 centimetrų aukštesnį žaidėją?
– Ne ūgyje esmė. (juokiasi) Tiesiog ėjo su energija, pabalęs dabar stovi, turbūt, pavargęs.
– Marekas Blaževičius po ilgos pertraukos tave išstūmė iš starto penketą. Bet turbūt nusipelno gero balo?
– Super. Suomiai – įdomi komanda, neturi išreikštų aukštaūgių, viską keičiasi. Trenerių planas buvo toks, pasiteisino, super. Sunku juos išgaudyti, visi jie ties tritaškio linija, tai nepatogios man rungtynės gynyboje. Marekas padarė superinį darbą – ir kamuolių prisirinko, ir pikenrolus sužaidė. Su gimtadieniu!
– Kaip atrodė Sargiūno blokas pabaigoje?
– Super. Kaip gali atrodyti? Viskas, kas mūsų naudai, yra reikalinga ir verta plojimų.
– Ką prezidentas Gitanas Nausėda sakė rūbinėje?
– Pasveikino. Smagu ir nesustojame, toliau judame.
– Kaip pavyko užbaigti rungtynes po Roko traumos?
– Reikia. Susigrupavome už Roką. Žmogus tiek dirbo... Turime dar didesnę motyvaciją
– Didžiuojatės komanda?
– Aišku. Kiekviena pergalė reikalinga ir sveikintina. Esame stiprūs kaip komanda. Kad ir kas žaidžia, yra reikalingas. Reikia kiekvieno dvylikos iš mūsų.
– Koks tavo požiūris dėl rungtynių čempionate dvi dienas iš eilės?
– Nežinau... Ne vieną kartą esu žaidęs dvi dienas iš eilės. Man viskas normaliai. Labai nesiskundžiu.
Šaltinis:
krepsinis.net
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
REKLAMA