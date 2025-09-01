Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Apmaudą jautęs Valančiūnas: Roko trauma apkartino visą mūsų gražų dalyką

2025-09-01 23:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 23:12

Po kovingos ir svarbios pergalės Europos čempionate prieš šeimininkę Suomiją Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas ir džiaugėsi, ir jautė apmaudą.

Po kovingos ir svarbios pergalės Europos čempionate prieš šeimininkę Suomiją Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas ir džiaugėsi, ir jautė apmaudą.

REKLAMA
0

„Labai reikalinga ir sunki pergalė, bet Roko trauma visą mūsų gražų dalyką apkartino“, – po mačo Krepsinis.net sakė J.Valančiūnas.

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą

Paklaustas, kokie buvo pagrindiniai pergalės akcentai, JV pirmiausia atsisuko į šalia stovėjusį Margirį Normantą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Va, kalba Margo, – juokėsi kapitonas. – Turėjo didžiulį akcentą pristabdyti pagrindinį jų žaidėją, su kuriuo dirbo. Visi dirbo dvigubai, kas buvo išsikeitę su Markkanenu. Dėl to ir pasiekėme pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

– Ar jautėsi pagarbos švilpukai suomiams?

– Teisėjavimas yra lygus – ir vieniems, ir kitiems. Viskas gerai. Tai yra čempionatas, ne namų rungtynės, nors ir yra šeimininkai. Viskas buvo gerai.

REKLAMA

– Ar galima logiškai paaiškinti, kaip Margiriui pavyko sustabdyti 19 centimetrų aukštesnį žaidėją?

– Ne ūgyje esmė. (juokiasi) Tiesiog ėjo su energija, pabalęs dabar stovi, turbūt, pavargęs.

– Marekas Blaževičius po ilgos pertraukos tave išstūmė iš starto penketą. Bet turbūt nusipelno gero balo?

– Super. Suomiai – įdomi komanda, neturi išreikštų aukštaūgių, viską keičiasi. Trenerių planas buvo toks, pasiteisino, super. Sunku juos išgaudyti, visi jie ties tritaškio linija, tai nepatogios man rungtynės gynyboje. Marekas padarė superinį darbą – ir kamuolių prisirinko, ir pikenrolus sužaidė. Su gimtadieniu!

REKLAMA
REKLAMA

– Kaip atrodė Sargiūno blokas pabaigoje?

– Super. Kaip gali atrodyti? Viskas, kas mūsų naudai, yra reikalinga ir verta plojimų.

– Ką prezidentas Gitanas Nausėda sakė rūbinėje?

– Pasveikino. Smagu ir nesustojame, toliau judame.

– Kaip pavyko užbaigti rungtynes po Roko traumos?

– Reikia. Susigrupavome už Roką. Žmogus tiek dirbo... Turime dar didesnę motyvaciją

– Didžiuojatės komanda?

– Aišku. Kiekviena pergalė reikalinga ir sveikintina. Esame stiprūs kaip komanda. Kad ir kas žaidžia, yra reikalingas. Reikia kiekvieno dvylikos iš mūsų.

– Koks tavo požiūris dėl rungtynių čempionate dvi dienas iš eilės?

– Nežinau... Ne vieną kartą esu žaidęs dvi dienas iš eilės. Man viskas normaliai. Labai nesiskundžiu.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų