Vaizdas pajūryje sukrėtė praeivius: įsižiūrėję negalėjo patikėti, ką mato

Kirsty Nott iš Aberdare buvo aštuonių mėnesių nėščia ir nesitikėjo, kad jos sūnus gimtų iki rugpjūčio 10 dienos.
Smaginosi paplūdimyje
Ji norėjo palepinti savo vaikus diena paplūdimyje, po to kai mokyklos kelionė į Porthcawl buvo atšaukta paskutinę akimirką dėl karščio įspėjimų. 33 metų moteris nusivežė penkis iš savo šešių vaikų į Aberavono paplūdimį Port Talbote. Atvykus, paplūdimys buvo pilnas žmonių dėl karšto oro, ir Kirsty liepė savo vaikams bėgti į jūrą, kol ji pasidėjo rankšluosčius ir paplūdimio žaislus.
Jos vyras Shane Gregory, 36 metų, dirbantis telekomunikacijų inžinieriumi, tą dieną buvo užimtas darbe, todėl Kirsty pakvietė draugę prisijungti prie jų. Tačiau draugė įstrigo kamščiuose, todėl Kirsty liko viena tvarkytis paplūdimyje.
Kai ji pasilenkė padėti rankšluostį, Kirsty pajuto, kaip jai nubėgo vandenys, ir akimirksniu paniškai sureagavo.
„Aš dar net nespėjau atsisėsti ant smėlio“, – sakė Kirsty.
Tuo metu ji buvo labai išsigandusi ir kentėjo didelį skausmą, todėl paskambino savo motinai ir vyrui, kurie abu buvo Aberdare.
Buvo šokiruoti
Už daugelio mylių nuo Aberavono, Kirsty šeima paskambino greitosios pagalbos darbuotojams jos vardu, o paplūdimyje atsitiktiniai žmonės pradėjo rinktis, kad padėtų. Penki vaikai grįžo iš maudynių ir stebėjo šokiruoti, kaip jų mama patiria gimdymo sąrėmius ant smėlio.
Su seserimi, patėviu ir partneriu keliaujančiais į Port Talbot iš Aberdare, Kirsty buvo priversta galvoti apie galimybę gimdyti pilname paplūdimyje, turint tik nepažįstamus žmones šalia:
„Aš panikavau, aplink nebuvo pažįstamų veidų. Galvojau, kad jis gali gimti čia pat paplūdimyje.“
Kirsty anksčiau greitai pagimdė savo vaikus, todėl buvo susirūpinusi, kad ir šis gimdymas gali vykti taip pat greitai, tačiau didžiausias jos rūpestis buvo kraujavimas, nes keturis iš šešių gimdymų ji patyrė pogimdyminį kraujavimą.
Greitosios pagalbos darbuotojai paskambino Kirsty telefonu, tačiau jai buvo per daug skausmo, kad galėtų klausytis, todėl perdavė jį moteriai, kurią ką tik sutiko paplūdimyje. Pakartodama greitosios pagalbos darbuotojų nurodymus, moteris pasakė Kirsty atsisėsti ir nusiimti visus drabužius nuo juosmens žemyn.
„Tuo metu man nerūpėjo, kas ką mato“, – paaiškino Kirsty, nes ji buvo tokioje kančioje, kad neturėjo laiko jaudintis dėl nusirengimo paplūdimyje prieš žmonių akivaizdą.
Atvyko ir pareigūnai
Kai aplink susirinkusi minia pradėjo augti, Port Talboto pakrančių apsaugos pareigūnai atvyko ir išvalė teritoriją, pastatydami vėjo barjerus aplink Kirsty, kad suteiktų jai reikalingo privatumo.
Swansea RNLI gelbėtojai taip pat atvyko į vietą, o vis labiau susirūpinusi pakrančių apsauga ir gelbėtojai davė jai dujų ir oro inhaliaciją bei kalbėjosi telefonu su greitosios pagalbos darbuotojais. Kirsty pasakojo, kad pakrančių apsaugos pareigūnai panikavo, bet laikėsi ramiai, nors ji pastebėjo, kad jaunas pareigūnas bijojo, kai pasakė greitosios pagalbos darbuotojui, jog mato kūdikio galvutę išlendančią.
Sunkus gimdymas
Laimei, greitoji atvyko laiku ir tiesiai nuvežė ją į Singleton ligoninę. Deja, tai nebuvo pabaiga Kirsty ir jos kūdikio bėdoms.
Atvykus į ligoninę, akušerė pasakė, kad jos gimdos kaklelis neatidarėsi ir gimdymą reikės stimuliuoti, po ko gimė kūdikis Tanner-Jax Gregory Nott.
Kirsty patyrė dar vieną pogimdyminį kraujavimą, tačiau medikai ją prižiūrėjo ir ji sakė, kad buvo laimė, jog negimdė paplūdimyje, nes tai galėjo turėti visiškai kitokias pasekmes. Mažylis Tanner-Jax buvo geltonas, todėl turėjo praleisti keturias dienas ligoninėje, bet dabar tris savaites kūdikis sveikas ir namuose su mama.
Po šio traumingo įvykio, Port Talboto pakrančių apsaugos pareigūnai parašė Kirsty, kad turi specialų pakrančių apsaugos meškiuką naujagimiui ir veiklos rinkinius Kirsty kitiems vaikams.
„Aš tikrai labai vertinau viską, ką jie padarė, jie mane ramino“, – sakė Kirsty. Ji padėkojo pakrančių apsaugai su šokoladu, tačiau prisipažino, kad jautėsi gana gėdingai, matydama juos vėl po to, ką jie matė tą dieną paplūdimyje.
