TV3 naujienos > Žmonės

Pora iš Šiaulių sprogdina socialinius tinklus tūkstantinėmis peržiūromis: atskleidė, kaip pavyko

2025-11-16 07:30
Miglė Kuzmickaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 07:30

Dovidas ir Gabija – pora iš Šiaulių, savo nuoširdumu ir paprastumu pritraukusi didžiulę auditoriją socialiniuose tinkluose. Mylimieji kartu kuria juokingą turinį, kuriame atsispindi daugeliui pažįstamos situacijos iš kasdienio gyvenimo. Nors didelių lūkesčių, kad šis hobis peraugs į kažką daugiau jie neturėjo, dabar gali džiaugtis šimtatūkstantinėmis peržiūromis bei papildomomis pajamomis.

Dovidas ir Gabija (nuotr. asm. archyvo ir nuotr. soc. tinklų)
3

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie savo sėkmės istoriją jie sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt.

Dovidas ir Gabija
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovidas ir Gabija

Susipažinimas ir darbas

Dovidas papasakojo, kaip susipažino su Gabija. Jis neslėpė, kad judviejų kelyje buvo visko, tačiau nepaisant to, poros santykiai yra tvirti ir laiko patikrinti.

„Mes susipažinome prieš 5-erius metus internete, maždaug po mėnesio bendravimo susitikome. Labai sutapo abiejų humoro  jausmas, bendravimo būdas, pasaulėžiūra. Tad nors, bėgant laikui, buvo daug nesutarimų, pykčių ir išsiskyrimų – vis tiek vienas kito nepamiršome, supratome, kad norime būti kartu“, – sakė jis.

Pašnekovas taip pat atskleidė, kuo jie užsiima kasdienybėje. Jų darbai – nesusiję su socialiniais tinklais.

„Aš dirbu klientų aptarnavime, konsultuoju klientus, remontuoju įrenginius, o Gabija dirba su juvelyrika, yra parduotuvės vadovė“, – pasakojo pašnekovas.

Turinio kūrimas

Jų vaizdo įrašų išskirtinumas – šiaulietiška tarmė. Pasak Dovido, minties kurti kitaip net nebuvo.

„Mes gimėme ir užaugome Šiauliuose, tad net nebuvo minties, kad reikėtų kitaip kalbėti savo vaizdo įrašuose. Kai darome turinį, norime jaustis laisvai“, – dalijosi vaikinas.

Pasak pašnekovų, kad turinys „spogs“ jie nesitikėjo, bet tam priežastis yra. Taip pat išskyrė ir žiūrovų palaikymo svarbą.

„Pačioje pradžioje lūkesčių jokių neturėjome, tiesiog mums patiko tai, ką darome. O kai labai patinka tai, kuo užsiimi, stengiesi, daug apie tai galvoji ir skiri laiko, rezultatai ateina savaime.

Buvo smagu, kad daugumai žmonių patiko mūsų turinys ir labai greitai atsirado pastovių žiūrovų, kurie vis paskatindavo gražiu komentaru. Daugiausiai dėmesio sulaukia tie vaizdo įrašai, kuriuose žmonės atpažįsta save arba pačios situacijos yra labai artimos“, – teigė jie.

@dovidasta Gal kitą kartą pažiūrim jos skudurus?🤔 #lietuva #lithuania #lietuva🇱🇹 #lietuvatiktok #tiktoklietuva #komedija #parodija ♬ original sound - Dovis

Gabija ir Dovidas internete yra sukūrę šimtus vaizo įrašų. Paklausti, kaip pavyksta vis gauti naujų idėjų ir neišsisemti, jie sakė, kad dėl to dažnai padeda laki vaizduotė.

„Kai turi lakią fantaziją, nereikia, kad kas inspiruotų, vienos idėjos šauna į galvą savaime, o kitos – gimsta iš kasdienybės. O kartais tiesiog pasirenki objektą ir bandai iš jo išgauti įdomų ir juokingą filmuką. Norime, kad mūsų turinys būtų originalus, todėl stengiamės idėjas galvoti patys“, – sakė pora.

Neigiamų ir teigiamų komentarų svarba

Nors socialinėje erdvėje pora sulaukia daug palaikymo, pasitaiko ir neigiamų komentarų, Kritikos. Pasak Dovido, tokios reakcijos suteikia ir naudos.

„Stengiamės nepriimti visko asmeniškai, nes suprantame, kad visiems neįtiksime. Kartais neigiami komentarai ir naudingi, nes žmonės pastebi iš šono tai, ko tu pats nematai. Ir tai padeda tobulėti“, – neslėpė Dovidas.

Anot jų, yra vienas komentaras, kuris stipriai įstrigo – jis susijęs su reklamomis. Dovido teigimu, gaila, jog kai kurie žiūrovai nesupranta, kodėl tai svarbu ir puola komentuoti tokius dalykus.

„Buvo visokių komentarų, bet visai neseniai vienas iš tikrųjų įstrigo: „Buvot faini, kol nepradėjot daryt reklamų“. Mes visada stengiamės partnerystes įgyvendinti taip, kad filmukas būtų įdomus visiems, o reklama liktų antrame plane.

Gaila, kad kai kurie žmonės nesupranta, kad gyvenime už dyką nieko negauni. Mums patiems nemažai kainuoja kurti turinį ir tam skiriame daug savo asmeninio laisvo laiko. Mes norime tobulėti, turėti gerą įrangą, galų gale, patys norime nesedėti užsidarę bute ir pamatyti daugiau, taip galėsime ir kitiems parodyti ką nors įdomaus. O be finansų tai padaryti sunku“, – paaiškino vaikinas.

Ar užsidirbti iš turinio įmanoma?

Kalbėdami finansų tema, jie neslėpė, kad iš to pavyksta gauti papildomų pajamų, bet galų gale, jie tai daro ne dėl to.

„Mums pavyksta pasidengti išlaidas, bet nemanome, kad tai pats geriausias būdas užsidirbti. Reiktų suprasti, kad turinio kūrimas yra ne apie pinigus.

Jei žmonės turi tam aistrą ir jiems pavyksta iš to gyventi, tai labai puiku. Mes džiaugiamės dabartine situacija, mums nereikia laukti užsakymų, kad galėtumėme pragyventi. Mums patinka, kad galime būti nepriklausomi ir daryti, ką norime ir kada norime. O kaip bus ateityje – dar pamatysime“, – pasakojo jis.

Pora turėjo ir patarimą visiems, svajojantiems užsiimti turinio kūrimu socialinėje erdvėje. Anot jų, svarbiausia yra bandyti:

„Jeigu jauti, kad nori, tai visada verta pabandyti. O jeigu ir nepasiseks, nieko neprarasi, bet bent jau būsi pabandęs. Niekas negimė viską mokėdamas, mes patys atsiradome iš niekur, niekas mums nepadėjo. Mes tiesiog darėme tai, kas mums patinka, ir tikėjome savimi.“

