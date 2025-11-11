 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas žengė žingsnį link e. cigarečių reklamos socialiniuose tinkluose draudimo

2025-11-11 16:22 / šaltinis: BNS
2025-11-11 16:22

Seimas linksta įteisinti naujas priemones, kaip riboti elektroninių cigarečių bei rūkomųjų žolinių gaminių prieinamumą.

Elektroninė cigarėtė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Seimas linksta įteisinti naujas priemones, kaip riboti elektroninių cigarečių bei rūkomųjų žolinių gaminių prieinamumą.

0

Parlamentas antradienį po svarstymo pritarė tiek opozicijos, tiek valdančiųjų frakcijų parengtoms Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisoms. Jomis norima uždrausti mobiliosiose programėlėse ir socialiniuose tinkluose skelbti pranešimus apie e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių pardavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakeitimams antradienį pritarė 88 Seimo nariai, du susilaikė. Kad juos priimtų, Seimas turės balsuoti dar vieną kartą.

Savo parašais jas dar šiemet vasarą parėmė 10 „aušriečių“, keturi socialdemokratai ir po vieną konservatorių bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovą. 

Dabar Lietuvoje draudžiama e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat draudžiama šių rūkalų paslėpta reklama, o parama kovai su rūkalų kontrabanda gali būti teikiama tik valstybės institucijoms ir įstaigoms. 

Jeigu Seimas tokias pataisas priims, iš rūkalų gamintojų ir prekybininkų gaunamą paramą bus galima panaudoti siekiant mažinti e. cigarečių prieinamumą.  

E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose. 

