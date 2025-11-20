 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Žino ne visi: štai kaip už stovėjimą sostinėje mokėti mažiau

2025-11-20 09:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 09:57

Vairuojantys kaskart suka galva, kur pigiau ir patogiau statyti savo automobilius Vilniuje. Visgi ne kiekvienas žino, kad neišleidžiant daug pinigų galima statyti automobil5 net ir mokamose zonose prie namų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vairuojantys kaskart suka galva, kur pigiau ir patogiau statyti savo automobilius Vilniuje. Visgi ne kiekvienas žino, kad neišleidžiant daug pinigų galima statyti automobil5 net ir mokamose zonose prie namų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

2

Norint gauti tokią lengvatą parkavimo leidimui tereikia atitikti dvi sąlygas – turėti vairuotojo pažymėjimą bei deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidimai statyti automobilius gyventojams išduodami pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir galioja visoje teritorijoje, kuriai jis priklauso. Tai – tik vienas iš privalumų, kuriais gali pasinaudoti oficialūs Vilniaus gyventojai.

Iki gruodžio 31 d. sostinėje deklaravę gyvenamąją vietą taip pat galės susigrąžinti iki 1000 eur7 sumokėtų mokesčių bei gauti 16 dovanų rinkinį, kuriame sporto rungtynių, kino bilietai, sporto klubų narystės, nuolaidos turinio platformoms, kelionėms, maistui ir kita.

Į šias paskatas gali pretenduoti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nedeklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje pastaruosius dvejus metus. Daugiau informacijos – www.tapkvilnieciu.lt.

Automobilio stovėjimo lengvata zonai prie namų

Leidimas statymo automobilį pigiau yra siejamas su adresu, kur deklaruota gyvenamoji vieta. Nepriklausomai nuo to, kiek gyvena žmonių, konkrečiam adresui gali būti išduotas vienas pirmasis ir vienas antrasis leidimas.

Pirmasis leidimas išduodamas visiems metams – galioja vienkartinis mokestis šiam laikotarpiui. Prašant antrojo leidimo, nustatoma mėnesio kaina bei galima pasirinkti, kiek laiko leidimas galios.  

Kainos tiesiogiai priklauso nuo to, kurioje teritorijoje yra gyvenamosios vietos adresas. Vis dėlto, gyventojo pageidavimu, gali būti parenkama šalia esanti zona, kai artimiausios mokamos vietos yra gretimoje teritorijoje. Teritorijų skirstymą ir galiojančias kainas galima pasitikrinti JUDU.lt puslapyje.

Pasikeitus deklaruotai gyvenamajai vietai ankstesniu adresu, išduotas leidimas yra panaikinamas.

Gyventojo leidimas galioja tik konkrečioje nustatytoje teritorijoje – jis nesuteikia teisės parkuotis nemokamai visoje rinkliavos zonoje, privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse (įskaitant ir JUDU valdomas aikšteles), taip pat ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).

4 žingsniai lengvatai gauti    

Norint gauti leidimą reikia užpildyti prašymą JUDU Klientų aptarnavimo centruose arba interneto savitarnoje.

Teikiant prašymą internetu, pirmiausiai reikia prisijungti tuomet atlikti šiuos veiksmus:

  • pasirinkti  „Mano leidimai parkavimui / pranešimai“;
  • paspausti „+pridėti transporto priemonę“;
  • šalia automobilio valstybinio numerio paspausti „Atlikti veiksmus“ ir „Naujas leidimas“;
  • pasirinkti „Gyventojų leidimas“.

Pateiktas prašymas išnagrinėjamas kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau nei per 5 darbo dienas. Leidimas pradeda galioti tik atlikus mokėjimą.

Pasikeitus automobiliui galima pakeisti leidime nurodytą automobilio valstybinį numerį (pakeitimus galima atlikti ne dažniau nei kas 7 kalendorines dienas).

