Europos čempionate lieka du turai: kas ir dėl ko kovoja?

A grupėje dvi komandos turi vietas kitame etape – Turkija ir Serbija, kurios laimėjo visus tris mačus. Labai realu, kad tarpusavio susitikimas paskutiniajame ture ir spręs, kas laimės A grupę.
Toliau – Latvija, Estija ir Portugalija, turinčios po 1 laimėjimą, o Čekija lieka be pergalių. Latviai su portugalais sužais pirmadienį, tuo tarpu estų lauks turkai. Čekijai likęs tvarkaraštis nieko gero nežada – serbai ir latviai. Jeigu neįvyks didelių sensacijų, čekai tikrai keliaus namo. Dėl ketvirtosios pozicijos grupėje, panašu, susikaus estai ir portugalai, kurie išbandys jėgas tarpusavyje būtent paskutiniajame ture, rugsėjo 3 dieną.
B grupėje Suomija ir Vokietija yra kitame etape – laimėjo visas trejas rungtynes. Toliau žygiuoja Lietuva (2/1), Švedija (1/2), o be pergalių lieka britai ir juodkalniečiai.
Pirmadienio mačas tarp suomių ir lietuvių yra tiesioginė kova dėl antros vietos grupėje. Įmanomas scenarijus, kad visos trys rinktinės surinktų po 4 pergales, tad jau būtų skaičiuojamas jų tarpusavio santykis. Akivaizdu, kad šioje grupėje kova lieka dėl ketvirtosios pozicijos.
Švedija ir Juodkalnija pirmadienį susitinka ir jeigu švedai laimi, šis klausimas bus uždarytas, nes vargu, ar britai gali įkasti vokiečiams. Jeigu Juodkalnija nugalėtų švedus, tada taptų favorite patekti į aštuntfinalyje, kadangi paskutiniajame ture žais prieš britus, o švedų lauks Lietuva.
C grupėje Graikija laimėjo visus tris susitikimus ir jau gali būti rami dėl vietos kitame etape. Ispanija ir Italija turi po laimėjimus, bosniai ir kartvelai – po 1. Tuo tarpu Kipras lieka be laimėjimų.
Graikų dar laukia bosnių ir ispanų iššūkiai, ispanai susitiks su italais ir tarp šių trijų komandų spręsis, kas laimės grupės kovas, o kas užims 2–3 vietas. Sakartvelas dar žais su Kipru, tad jeigu bosniai svajoja apie vietą kitame etape, teks laimėti prieš kartvelus paskutiniajame ture.
D grupėje vienvaldžiai lyderiai yra šeimininkai lenkai – visi trys laimėti susitikimai. Izraelis ir Prancūzija turi po dvi pergales, slovėnai ir belgai – po 1, o islandai lieka be pergalių.
Sumaištis grupėje didelė ir čia įmanomi visi scenarijai, nes realiai dėl pirmos pozicijos kovoja trys rinktinės. Artimiausiame ture prancūzų ir lenkų akistata atsakys į daug klausimų. Slovėnija irgi yra viena koja kitame etape, nes dar žais su autsaidere Islandija bei nugalėjo belgus. Pastariesiems reikės bandyti patiesti lenkus ir Izraelį.
