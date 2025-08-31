Rasistinius užgauliojimus sulaukęs Francisco išstojo vieša žinute

Krepšininkas šeštadienį mače su Slovėnija iššaukė emocijas, kai paskutinėmis sekundėmis įmetė du taškus, nors pats jau spaudė rankas varžovams ir jie nebesigynė.
Po susitikimo S. Francisco sulaukė rasistinių užgauliojimų.
„Galite mane kritikuoti ar nekęsti dėl to, ką padariau, bet buvo pasakyti rasistiniai komentarai, kurie prieštarauja sporto ir bendruomenės vertybėms. Toks elgesys ne tik kenkia, bet ir meta prastą šešėlį komandai, organizacijai bei šaliai.
Būti išvadintam N žodžiu, lyginamam su beždžione ar girdėti vergovės laikų terminus nėra tik išpuolis prieš mane – tai išpuolis prieš mano rasę ir žmogiškumą. Aš niekada to nepriimsiu tyliai. Tikiuosi, kad tai bus tinkamai išspręsta“, – rašė jis.
S. Franscisco šiame mače įmetė 32 taškus ir surinko 40 naudingumo balų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!