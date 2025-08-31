Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas

Balčiūnas prabilo apie Sedekerskį: gerų naujienų neturėjo

2025-08-31 15:01
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-31 15:01

Lietuvos rinktinė yra nežinioje dėl Tado Sedekerskio sveikatos.Krepšininkas šeštadienio rungtynėse su Vokietija patyrė čiurnos traumą, kai bandė užsiimti poziciją po krepšiu ir mačo nebaigė.

Sedekerskis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė yra nežinioje dėl Tado Sedekerskio sveikatos.Krepšininkas šeštadienio rungtynėse su Vokietija patyrė čiurnos traumą, kai bandė užsiimti poziciją po krepšiu ir mačo nebaigė.

2

LKF prezidentas Mindaugas Balčiūnas LRT žurnalistui Matui Bagamalovui teigė, kad itin gerų žinių kol kas nėra.

„Šiandien susikontaktavome su Tadu. Aišku, labai gerų žinių šiai minutei nėra, bet gyja Tadas. Manau, kad daktarai daro viską. Rytoj matysime. Šiandien vakare bus treniruotė, matysime, kaip jaučiasi“, – sakė M. Balčiūnas.

Puolėjas šiame čempionate per trejas sužaistas rungtynes rinkdavo 7,7 taško ir atkovodavo 4,3 kamuolio.

Artimiausias Lietuvos rinktinės mačas – pirmadienį 20.30 val. prieš Suomiją.  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

