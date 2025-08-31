Balčiūnas prabilo apie Sedekerskį: gerų naujienų neturėjo

LKF prezidentas Mindaugas Balčiūnas LRT žurnalistui Matui Bagamalovui teigė, kad itin gerų žinių kol kas nėra.
„Šiandien susikontaktavome su Tadu. Aišku, labai gerų žinių šiai minutei nėra, bet gyja Tadas. Manau, kad daktarai daro viską. Rytoj matysime. Šiandien vakare bus treniruotė, matysime, kaip jaučiasi“, – sakė M. Balčiūnas.
Puolėjas šiame čempionate per trejas sužaistas rungtynes rinkdavo 7,7 taško ir atkovodavo 4,3 kamuolio.
Artimiausias Lietuvos rinktinės mačas – pirmadienį 20.30 val. prieš Suomiją.
