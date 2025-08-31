Prancūzai pasmerkė rasizmą, nukreiptą prieš S.Francisco

Prancūzijos krepšinio federacija rašė, kad tai yra netoleruotina, pasisakė ir ilgametis rinktinės žaidėjas Nicolasas Batumas, akcentuodamas, jog tai įvyko tą pačią dieną po Lietuvos sirgaliaus rasizmo skandalo nukreipto į Dennisą Schroderį.
Netrukus savo komentarą pateikė ir pats S.Francisco.
„Jūs galite mane įžeidinėti, bet rasizmas yra nukreiptas prieš šio sporto vertybes, – rašė S.Francisco. – Toks elgesys ne tik yra žalingas, bet ir blogai atsiliepia komandai ar visai šaliai. Sulaukiant rasistinių užgauliojimų, naudojant vergovės terminus, tai ne tik ataka prieš mane, tai ataka prieš rasę ir žmogiškumą. Niekada dėl to netylėsiu. Tikiuosi tai bus iškomunikuota tinkamai.“
S.Francisco iššaukė emocijų bangą socialiniuose tinkluose po to, kai nusprendė atakuoti krepšį paskutinėmis sekundėmis, nors jau buvo paspaudęs ranką Luka Dončičiui.
Prancūzija laimėjo rungtynes 103:95, o žalgirietis su 32 taškų ir 40 naudingumo balų pasirodymu tapo herojumi.
