Serbijos rinktinės žvaigždė Europos čempionate nebežais

„Meridian Sport“ praneša, kad papildomi tyrimai parodė plyšimą pakinklio srityje ir dėl šios priežasties B.Bogdanovičiaus pirmenybėse nebeišvysime.
33-ejų rinktinės kapitonas traumą patyrė mače su Portugalija, kur spėjo sužaisti 15 minučių.
Vienas rinktinės lyderių Europos čempionate per du mačus fiksavo 20 minučių vidurkį ir rinko 9 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 4 rezultatyvių perdavimų bei 12,5 naudingumo balo statistiką.
Praėjusį sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) gynėjas per 24 minutes rinko 10,3 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
