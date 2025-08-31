Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Serbijos rinktinės žvaigždė Europos čempionate nebežais

2025-08-31 11:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 11:02

Serbijos rinktinė Europos čempionate nebegalės verstis Bogdano Bogdanovičiaus paslaugomis.

B.Bogdanovičius patyrė traumą (FIBA nuotr.)

Serbijos rinktinė Europos čempionate nebegalės verstis Bogdano Bogdanovičiaus paslaugomis.

0

„Meridian Sport“ praneša, kad papildomi tyrimai parodė plyšimą pakinklio srityje ir dėl šios priežasties B.Bogdanovičiaus pirmenybėse nebeišvysime.

33-ejų rinktinės kapitonas traumą patyrė mače su Portugalija, kur spėjo sužaisti 15 minučių.

Vienas rinktinės lyderių Europos čempionate per du mačus fiksavo 20 minučių vidurkį ir rinko 9 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 4 rezultatyvių perdavimų bei 12,5 naudingumo balo statistiką.

Praėjusį sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) gynėjas per 24 minutes rinko 10,3 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

