TV3 naujienos > Sportas

Larkinas laukia Jokičiaus ir Šenguno dvikovos Europos čempionate

2025-09-02 08:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 08:16

Turkijos rinktinės gynėjas Shane'as Larkinas pats nekantriai laukia akistatos prieš Serbiją dėl dviejų Europos čempionato žvaigždžių akistatos.

Turkijos rinktinės gynėjas Shane'as Larkinas pats nekantriai laukia akistatos prieš Serbiją dėl dviejų Europos čempionato žvaigždžių akistatos.

0

Trečiadienį aikštėje susitiks serbas Nikola Jokičius ir turkas Alperenas Šengunas.

„Šiuo metu pasaulyje nevyksta jokio kito krepšinio. Jei esi krepšinio gerbėjas ir nori žiūrėti rungtynes, tai yra būtent tas mačas“, – sakė Shane’as Larkinas.

Kalbėdamas apie komandos draugo nusiteikimą, jis tęsė: „Jokičius yra vienas geriausių pasaulio krepšininkų, jei ne pats geriausias. Manau, Alperenas turi ambicijų toliau siekti tapti vienu geriausių NBA žaidėjų ir jis jau eina tuo keliu. Tad bus smagu.“

Abi komandos iki šiol laimėjo visas 4 rungtynes ir šio mačo laimėtojas užims pirmąją vietą savo grupėje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

