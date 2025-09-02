Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Kauno „Be1 NFA“ sužinojo savo varžovą UEFA Jaunimo lygoje

2025-09-02 07:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 07:05

Rugsėjo 1-ąją UEFA būstinėje Nione buvo ištraukti Jaunimo lygos pirmojo atrankos etapo burtai.

UEFA Jaunimo lyga | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 1-ąją UEFA būstinėje Nione buvo ištraukti Jaunimo lygos pirmojo atrankos etapo burtai.

REKLAMA
0

Kauniečiai iškovojo teisę atstovauti Lietuvai šiame prestižiniame turnyre, kai triumfavo 2024–2025 m. „Samsung Galaxy Watch“ Elitinės jaunių lygos U18 divizione.

Prieš burtų ceremoniją paaiškėjo, kad „Be1 NFA“ pirmame etape potencialiai galėjo susitikti su HJK (Suomija), FS „Jelgava“ (Latvija), „Víkingur“ (Farerų Salos), KA „Akureyri“ (Islandija) ar JK „Narva Trans“ (Estija). Burtai lėmė, kad Lietuvos čempionų lauks akistata su Suomijos atstovais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos susitiks Dariaus ir Girėno stadione rugsėjo 17 dieną 19 valandą, o atsakomosios rungtynės turėtų vykti Helsinkyje spalio 1 dieną. Galutinis pirmo etapo tvarkaraštis bus patvirtintas rugsėjo 5-ąją.

Poros nugalėtojas antrajame etape susitiks su „Trabzonspor“ AŞ iš Turkijos. Antrojo etapo rungtynės vyktų spalio 22 d. ir lapkričio 5 d.

Jeigu „Be1 NFA“ įveiktų antrąjį atrankos etapą, tuomet jos lauktų trečiojo etapo akistatos, numatytos lapkričio 26 ir gruodžio 10 dieną.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų