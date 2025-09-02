Kauno „Be1 NFA“ sužinojo savo varžovą UEFA Jaunimo lygoje

Kauniečiai iškovojo teisę atstovauti Lietuvai šiame prestižiniame turnyre, kai triumfavo 2024–2025 m. „Samsung Galaxy Watch“ Elitinės jaunių lygos U18 divizione.
Prieš burtų ceremoniją paaiškėjo, kad „Be1 NFA“ pirmame etape potencialiai galėjo susitikti su HJK (Suomija), FS „Jelgava“ (Latvija), „Víkingur“ (Farerų Salos), KA „Akureyri“ (Islandija) ar JK „Narva Trans“ (Estija). Burtai lėmė, kad Lietuvos čempionų lauks akistata su Suomijos atstovais.
Komandos susitiks Dariaus ir Girėno stadione rugsėjo 17 dieną 19 valandą, o atsakomosios rungtynės turėtų vykti Helsinkyje spalio 1 dieną. Galutinis pirmo etapo tvarkaraštis bus patvirtintas rugsėjo 5-ąją.
Poros nugalėtojas antrajame etape susitiks su „Trabzonspor“ AŞ iš Turkijos. Antrojo etapo rungtynės vyktų spalio 22 d. ir lapkričio 5 d.
Jeigu „Be1 NFA“ įveiktų antrąjį atrankos etapą, tuomet jos lauktų trečiojo etapo akistatos, numatytos lapkričio 26 ir gruodžio 10 dieną.
