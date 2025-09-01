Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Ignas Sargiūnas ramino dėl Roko Jokubaičio traumos: „Nėra blogiausias scenarijus“

2025-09-01 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 23:48

Lietuvos krepšininkai Tamperėje palaužė suomius rezultatu 81:78. Tai užtikrino lietuviams kelialapį į atkrintamąsias varžybas Europos čempionate.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos krepšininkai Tamperėje palaužė suomius rezultatu 81:78. Tai užtikrino lietuviams kelialapį į atkrintamąsias varžybas Europos čempionate.

REKLAMA
0

Po pergalės plačių šypsenų Lietuvos krepšininkų veiduose nebuvo. Pagrindinė priežastis – Roko Jokubaičio trauma ketvirtajame kėlinyje, po kurio atakų organizatorius į aikštę daugiau nebegrįžo.

Rinktinės Ignas Sargiūnas tikino, kad jo komandos draugas išvengė blogiausio scenarijaus, tačiau daugiau detalių nepateikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugiamės dėl pasiektos pergalės, bet kiek niūriau dėl Rokelio. Kiek žinau, nėra pats blogiausias scenarijus. Esame kiek nusivylę, kad rungtynių nepavyko užbaigti užtikrinčiau ir ramiau. Dvejopas jausmas“, – sakė I. Sargiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

– Ką turite omeny dėl ne blogiausio scenarijaus?

– Pats tiksliai nežinau. Tai supratau per porą sakinių. Kažkas ten su keliu, suvaikščiojo, bet man sunku komentuoti. Žinau, kad blogiausio scenarijaus išvengta. Nenoriu prisikalbėti, nes tiksliai nežinau.

REKLAMA

– Koks jausmas uždėti didelės svarbos bloką rungtynių gale?

– Smagu padaryti tokį epizodą. Užbaigėme kartu, mačiau, kaip kovojo Margiris, visiškai pagarba už tai, kaip jis kovojo su Markkanenu. Tada Tado tritaškis užbaigė rungtynes, visi prisidėjome, epizodas po epizodo.

– Kokį pažymį M. Normantui rašytumėte už gynybą prieš L. Markkaneną?

– Stiprų devynetą.

– Ko trūko iki dešimtuko?

– Dešimt su tokiais žaidėjais nebus (Juokiasi). Gerai, rašau 10, tebūnie.

– Buvo ir daug komandinių pastangų.

– Kai metė aukštus pasus, visi sušokdavome kaip skėriai. Bet tuo pačiu, tai pavojinga su suomiais, nes kampuose yra metikų, įkirtinėjančių žaidėjų. Turi būti pasiruošęs. Bandėme tvarkytis komandiškai. Margo uždavė toną, didžiausia pagarba jam.

– Ką sakė prezidentas G. Nausėda po mačo?

– Pasveikino, matė, kaip kovojome. Smagu. Palinkėjo sėkmės

– M. Blaževičius, šventęs gimtadienį, taip pat sužaidė puikiai.

– Smagu, kad sužaidė gerai. Kad Jonui būnant ant suolo Marekas su energija užsibaigdavo, pasiimdavo kamuolius, džiugu už jį.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų