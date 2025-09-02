Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Edgaras Dubickas persikėlė į kitą Italijos klubą

2025-09-02 07:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 07:50

Italijos „Serie A“ lygoje žaidžiančiam „Pisa“ klubui priklausęs puolėjas Edgaras Dubickas palieka šį klubą ir keliasi į Italijos „Serie C“ lygoje žaidžiantį „Ternana“ klubą.

Edgaras Dubickas | Organizatorių nuotr.

Italijos „Serie A“ lygoje žaidžiančiam „Pisa“ klubui priklausęs puolėjas Edgaras Dubickas palieka šį klubą ir keliasi į Italijos „Serie C“ lygoje žaidžiantį „Ternana“ klubą.

REKLAMA
0

Į „Ternana“ 27-erių metų puolėjas persikėlė kaip laisvasis agentas ir su klubu sudarė dvejų metų sutartį.

Beveik visą savo karjerą Italijoje praleidęs lietuvis „Pisa“ klubui priklausė nuo 2023 metų žiemos, tačiau šioje komandoje nežaidė ir buvo skolinamas tokiems klubams kaip „Pordenone“, „Catania“, „FeralpiSalo“ ir „Juve Stabia“ bei žaidė tiek Italijos „Serie C“ lygoje, tiek Italijos „Serie B“ lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame sezone E. Dubickas Italijos „Serie C“ lygoje sužaidė 22 rungtynes per jas pelnė 5 įvarčius bei atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Puolėjas taip pat praėjusį sezoną spėjo sužaisti 5 rungtynes Italijos „Serie B“ lygoje ir per jas atliko vieną rezultatyvų perdavimą.

Naujasis sezonas „Ternana“ klubui prasidėjo dviem pralaimėjimais ir klubas kol kas taškų neturi.Tuo metu praėjusiame sezone „Ternana“ finišavo net antroje savo grupės vietoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų