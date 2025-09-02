Edgaras Dubickas persikėlė į kitą Italijos klubą

Į „Ternana“ 27-erių metų puolėjas persikėlė kaip laisvasis agentas ir su klubu sudarė dvejų metų sutartį.
Beveik visą savo karjerą Italijoje praleidęs lietuvis „Pisa“ klubui priklausė nuo 2023 metų žiemos, tačiau šioje komandoje nežaidė ir buvo skolinamas tokiems klubams kaip „Pordenone“, „Catania“, „FeralpiSalo“ ir „Juve Stabia“ bei žaidė tiek Italijos „Serie C“ lygoje, tiek Italijos „Serie B“ lygoje.
Praėjusiame sezone E. Dubickas Italijos „Serie C“ lygoje sužaidė 22 rungtynes per jas pelnė 5 įvarčius bei atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Puolėjas taip pat praėjusį sezoną spėjo sužaisti 5 rungtynes Italijos „Serie B“ lygoje ir per jas atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
Naujasis sezonas „Ternana“ klubui prasidėjo dviem pralaimėjimais ir klubas kol kas taškų neturi.Tuo metu praėjusiame sezone „Ternana“ finišavo net antroje savo grupės vietoje.
