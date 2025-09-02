Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Garsus NBA snaiperis apie patirtį su buvusiu žalgiriečiu: „Paskambinau klubo vadovams ir sakiau, kad nieko nebus“

2025-09-02 07:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 07:53

Buvęs NBA krepšininkas Mike'as Milleris papasakojo apie nemalonią individualios treniruotės patirtį su Kauno „Žalgiryje" trumpai žaidusiu Emmanueliu Mudiay.

Emmanuelis Mudiay | Organizatorių nuotr.

Buvęs NBA krepšininkas Mike‘as Milleris papasakojo apie nemalonią individualios treniruotės patirtį su Kauno „Žalgiryje“ trumpai žaidusiu Emmanueliu Mudiay.

0

„Kai buvau Denveryje prieš keletą metų, man paskambino klubo vadovai ir paprašė pasidarbuoti su jo metimu. Aš sutikau. Paskambinau jam ir pasakiau, kad treniruotėje būsiu 9 valandą. Jis atvyko 9:15 valandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reagavau ramiai, jam tik pasakiau, kad man yra 38 metai, nenoriu tokio šūdo ir rytoj taip pat atvyksiu 9 valandą. Jis pasirodė 9:30 valandą.

Tada jam sakiau, kad man tai nepatinka ir tai toks paskutinis kartas. Jis atvyko į treniruotę 9:45 valandą. Paskambinau komandos vadovams ir pasakiau, kad nieko nebus. Po kelių metų jo nebuvo lygoje“, – pasakojo snaiperis.

29 metų gynėjas „Žalgirio“ gretose trumpai žaidė 2021 metų sezono pradžioje. Vėliau patyrė traumą ir išvyko.

„Nuggets“ komanda 2015 metų naujokų biržoje jį pasirinko septintu šaukimu, o šiuo metu krepšininkas žaidžia Puerto Riko lygoje.

