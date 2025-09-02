Garsus NBA snaiperis apie patirtį su buvusiu žalgiriečiu: „Paskambinau klubo vadovams ir sakiau, kad nieko nebus“

„Kai buvau Denveryje prieš keletą metų, man paskambino klubo vadovai ir paprašė pasidarbuoti su jo metimu. Aš sutikau. Paskambinau jam ir pasakiau, kad treniruotėje būsiu 9 valandą. Jis atvyko 9:15 valandą.
Reagavau ramiai, jam tik pasakiau, kad man yra 38 metai, nenoriu tokio šūdo ir rytoj taip pat atvyksiu 9 valandą. Jis pasirodė 9:30 valandą.
Tada jam sakiau, kad man tai nepatinka ir tai toks paskutinis kartas. Jis atvyko į treniruotę 9:45 valandą. Paskambinau komandos vadovams ir pasakiau, kad nieko nebus. Po kelių metų jo nebuvo lygoje“, – pasakojo snaiperis.
29 metų gynėjas „Žalgirio“ gretose trumpai žaidė 2021 metų sezono pradžioje. Vėliau patyrė traumą ir išvyko.
„Nuggets“ komanda 2015 metų naujokų biržoje jį pasirinko septintu šaukimu, o šiuo metu krepšininkas žaidžia Puerto Riko lygoje.
