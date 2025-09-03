Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Pozzecco apie ryšį su Polonara: „Kai jis atsiliepia, mes laimime“

2025-09-03 09:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 09:28

Italijos rinktinė jau žvelgia į Europos čempionato aštuntfinalį. Nors aikštėje negali padėti Achille Polonara, komanda su juo palaiko stiprų ryšį.

Gianmarco Pozzecco | FIBA nuotr.

Italijos rinktinė jau žvelgia į Europos čempionato aštuntfinalį. Nors aikštėje negali padėti Achille Polonara, komanda su juo palaiko stiprų ryšį.

0

Pasak trenerio Gianmarco Pozzecco, skambučiai virsta realia komandos tradicija – vienintelį kartą, kai A. Polonara prieš rungtynes neatsiliepė telefonu, Italija pralaimėjo.

Vos tramdydamas ašaras, strategas pasakojo apie savo auklėtinį, kuriam diagnozuota mieloidinė leukemija ir šiuo metu gydomas Valensijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai pasiilgstame Achille. Paprastai kartu būna ir Stefano Tonutas, bet jis turi traumą. Achille atvejis kitoks – visi žino, kad jis dabar ligoninėje. Nėra lengva apie tai galvoti.

Skambinau jam prieš rungtynes su Graikija, likus valandai iki mačo. Pasakiau: „Achille, dar kartą paskambinsiu likus pusvalandžiui, kai visi vaikinai bus rūbinėje.“ Ir tada paskambinau, bet jis neatsiliepė. Nežinau kodėl ir mes pralaimėjome. O prieš rungtynes su Gruzija pasakiau jam, kad privalo atsiliepti. Jis atsiliepė. Tas pats prieš mačą su Bosnija, tas pats šiandien. Kai jis atsiliepia, mes laimime. Gal kas nors pagalvos, jog tai tik sutapimas. Bet taip nėra.“

Kalbėdamas apie laimėtą dvikovą su Ispanija, G. Pozzecco pridūrė: „Sveikinimai Ispanijai už tokį mačą – jie žaidė labai kietai. Mano nuomone, tai geriausia komanda Europoje per pastaruosius 20 metų. Dabar jie rungtyniauja su jaunais žaidėjais, todėl visa mano parama Sergio Scariolo, nors jam jos ir nereikia, nes tai vienas geriausių trenerių pasaulyje.“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

