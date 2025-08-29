Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prancūzijos skrydžių kontrolieriai ketina skelbti streiką rugsėjo 18-ąją

2025-08-29 10:08 / šaltinis: BNS
2025-08-29 10:08

Prancūzijos oro eismo kontrolieriai planuoja rugsėjo 18-ąją surengti naują streiką, siekdami didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų, pranešė pagrindinė juos atstovaujanti profesinė sąjunga SNCTA.

„Avion express“ lėktuvas (Nuotr. spaudos pranešimo)

Prancūzijos oro eismo kontrolieriai planuoja rugsėjo 18-ąją surengti naują streiką, siekdami didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų, pranešė pagrindinė juos atstovaujanti profesinė sąjunga SNCTA.

0

„SNCTA ne kartą pasisakė už socialinį dialogą ir pateikė konkrečius pasiūlymus. Akivaizdu, kad šis bevaisis dialogas dabar trukdo bet kokioms pažangos ir reformų perspektyvoms“, – teigė profesinė sąjunga, atstovaujanti apie 60 proc. darbuotojų.

Profsąjunga paragino „iš esmės keisti operacijų valdymą“, skųsdamasi „nepasitikėjimu, baudžiamąja praktika ir žeminamais valdymo metodais“.

Pranešimas paskelbtas po liepos pradžioje įvykusio Prancūzijos oro eismo kontrolierių streiko, kurį surengė mažesnės profesinės sąjungos, o SNCTA susilaikė. Nepaisant to, streikas sukėlė chaosą Europos danguje, vasaros atostogų pradžioje buvo atšaukti šimtų tūkstančių žmonių užsakyti skrydžiai.

Naujo streiko laikas yra kritinis, nes daugelis baiminasi, kad Prancūzijai gresia naujas ilgas politinis ir finansinis nestabilumas.

