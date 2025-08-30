Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijoje automobilis įsirėžė į žmonių minią: vienas žuvo, 5 buvo sužaloti

Papildyta 14.47 val.
2025-08-30 12:17 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 12:17

Ankstų šeštadienio rytą automobilis įsirėžė į žmonių minią Evrė mieste, apie 80 km į vakarus nuo Prancūzijos sostinės Paryžiaus.

Prancūzijos policija (nuotr. SCANPIX)

Ankstų šeštadienio rytą automobilis įsirėžė į žmonių minią Evrė mieste, apie 80 km į vakarus nuo Prancūzijos sostinės Paryžiaus.

4

Prokuratūra paskelbė, kad vienas žmogus žuvo, o penki buvo sužaloti.

„Po konflikto vyninėje, asmuo įsėdo į automobilį ir dideliu greičiu važiuodamas atbulas specialiai įsirėžė į žmones, kurie stovėjo prie vyninės“, – sakė prokuroras Remi Coutinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridėjo, kad dviejų žmonių būklė yra kritinė.

Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti. Prokuratūra atmeta versiją, kad tai buvo terorizmas ar nusikaltimas dėl rasistinių motyvų.

R. Coutinas sakė, kad įvyko konfliktas tarp jaunos moters ir kelių vyrų.

Apsaugos darbuotojai visus šiuos lankytojus išlydėjo į lauką. Tada vienas asmuo sėdo į automobilį ir specialiai įsirėžė į lauke stovėjusius žmones.

Policija sulaikė du vyrus ir moterį.

Jei nenurodo kas vairavo automobilį
Jei nenurodo kas vairavo automobilį
2025-08-30 13:14
aišku, kad tai tikras prancūzas vardu - Mustafa Ibrahim.
Atsakyti
Hmm
Hmm
2025-08-30 12:49
Nėra ko būriuotis, reikia vaikščioti po vieną su šarvuotomis liemenėmis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
