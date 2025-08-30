Prancūzijoje automobilis įsirėžė į žmonių minią: vienas žuvo, 5 buvo sužaloti

Prokuratūra paskelbė, kad vienas žmogus žuvo, o penki buvo sužaloti.
„Po konflikto vyninėje, asmuo įsėdo į automobilį ir dideliu greičiu važiuodamas atbulas specialiai įsirėžė į žmones, kurie stovėjo prie vyninės“, – sakė prokuroras Remi Coutinas.
Jis pridėjo, kad dviejų žmonių būklė yra kritinė.
Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti. Prokuratūra atmeta versiją, kad tai buvo terorizmas ar nusikaltimas dėl rasistinių motyvų.
R. Coutinas sakė, kad įvyko konfliktas tarp jaunos moters ir kelių vyrų.
Apsaugos darbuotojai visus šiuos lankytojus išlydėjo į lauką. Tada vienas asmuo sėdo į automobilį ir specialiai įsirėžė į lauke stovėjusius žmones.
Policija sulaikė du vyrus ir moterį.
