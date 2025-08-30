Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – paspirtukininko ir automobilio kaktomuša: nepilnametis gydomas ligoninėje

2025-08-30 12:06 / šaltinis: BNS
2025-08-30 12:06

Vilniuje nepilnametis paspirtukininkas susidūrė su automobiliu, gydomas ligoninėje. 

Vilniuje – paspirtukininko ir automobilio kaktomuša: nepilnametis gydomas ligoninėje (asoc. nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje nepilnametis paspirtukininkas susidūrė su automobiliu, gydomas ligoninėje. 

REKLAMA
1

Pasak policijos, penktadienį apie 16 val. 11 min. Birutės ir Latvių gatvių nereguliuojamoje sankryžoje į eismo įvykį pateko nepilnametis. 

2011 metais gimęs jaunuolis susidūrė su automobiliu „Nissan“, kurį vairavo vyras, gimęs 1982 metais.

Nukentėjo paspirtuko vairuotojas, kuris dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų