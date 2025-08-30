Vilniuje – paspirtukininko ir automobilio kaktomuša: nepilnametis gydomas ligoninėje

Pasak policijos, penktadienį apie 16 val. 11 min. Birutės ir Latvių gatvių nereguliuojamoje sankryžoje į eismo įvykį pateko nepilnametis.
2011 metais gimęs jaunuolis susidūrė su automobiliu „Nissan“, kurį vairavo vyras, gimęs 1982 metais.
Nukentėjo paspirtuko vairuotojas, kuris dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
