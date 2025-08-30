Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilkaviškyje partrenktas dviračiu važiavęs nepilnametis

2025-08-30 11:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 11:09

Vilkaviškio rajone, Geisteriškių kaime partrenktas nepilnametis dviratininkas, praneša policija.

Dviratis (nuotr. Shutterstock.com)

Vilkaviškio rajone, Geisteriškių kaime partrenktas nepilnametis dviratininkas, praneša policija.

0

Pirminiais duomenimis, penktadienį, apie 16.35 val., blaivus, teisę vairuoti turintis vyras (gim. 1973 m.), vairuodamas automobilį „VW Caddy“, važiuodamas pagrindiniu keliu, partrenkė iš šalutinio kelio išvažiavusį dviratininką

Po greitosios medicinos pagalbos medikų apžiūros nepilnametis buvo pristatytas į Vilkaviškio ligoninės Priėmimo skyrių. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str.

