Vilkaviškyje partrenktas dviračiu važiavęs nepilnametis

Pirminiais duomenimis, penktadienį, apie 16.35 val., blaivus, teisę vairuoti turintis vyras (gim. 1973 m.), vairuodamas automobilį „VW Caddy“, važiuodamas pagrindiniu keliu, partrenkė iš šalutinio kelio išvažiavusį dviratininką
Po greitosios medicinos pagalbos medikų apžiūros nepilnametis buvo pristatytas į Vilkaviškio ligoninės Priėmimo skyrių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str.
