Žemaitaitis: Kultūros ministerijos kontrolę vykdys visa koalicija – turime du kandidatus

„(Ministerijos kontrolę – BNS) vykdys visa Vyriausybė, visa koalicija. (...) Pirmą kartą Lietuvos istorijoje noriu padaryti, kad šita ministerija būtų atvira visiems ir galėtų visi užduoti klausimus: kas gauna bilietus, koks meras važiuoja, ar ten Seimo narys, arba ministras, kaip yra skirstomi kino pinigai ir kaip skirstoma Nacionalinė premija, kaip suformuojama taryba, kaip priimami ekspertai“, – Žinių radijui trečiadienį sakė R. Žemaitaitis.
„Jeigu Kultūros ministeriją padarytumėme prioritetine ministerija visų trijų koalicijos partnerių, tai žinokite, aš tikrai nesakysiu, kad man atiduokite pilniausiai mano ministeriją ir panašiai, ir panašiai. Aš noriu, kad ten atsidarytų Pandoros skrynia, kuri buvo uždaryta“, – teigė jis.
Anot „Nemuno aušros“ pirmininko, šiuo metu yra du kandidatai į ministro postą.
„Kiek žinau, ir vienas, ir kitas dėlioja strategiją, kaip reikėtų ministerijoje šitą Pandoros skrynią atidaryti. Premjerė apsispręs, kaip čia toliau važiuojame ir kaip darome“, – teigė R. Žemaitaitis.
Pasak vieno iš koalicijos lyderių, tinkamiausią ministrą valdantieji gali surasti „bendromis jėgomis“, o ministru turėtų tapti nepartinis kultūros bendruomenės atstovas.
BNS skelbė, kad kultūros bendruomenei toliau siekiant atriboti „Nemuno aušros“ politinę partiją nuo Kultūros ministerijos, kultūrininkai praėjusią savaitę paskelbė protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Pagrindiniu mėnesio akcentu turėtų tapti lapkričio 21-ąją Vilniuje planuojama akcija, kurioje su sunkiąja technika yra įsipareigoję dalyvauti žemės ūkio atstovai.
Kultūros bendruomenės protestus išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti ministru.
Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
