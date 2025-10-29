Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: Kultūros ministerijos kontrolę vykdys visa koalicija – turime du kandidatus

2025-10-29 09:00 / šaltinis: BNS
2025-10-29 09:00

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad Kultūros ministerijos kontrolę vykdys visa valdančioji koalicija, o į ministro postą yra du kandidatai.

Inga Ruginienė ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad Kultūros ministerijos kontrolę vykdys visa valdančioji koalicija, o į ministro postą yra du kandidatai.

REKLAMA
5

„(Ministerijos kontrolę – BNS) vykdys visa Vyriausybė, visa koalicija. (...) Pirmą kartą Lietuvos istorijoje noriu padaryti, kad šita ministerija būtų atvira visiems ir galėtų visi užduoti klausimus: kas gauna bilietus, koks meras važiuoja, ar ten Seimo narys, arba ministras, kaip yra skirstomi kino pinigai ir kaip skirstoma Nacionalinė premija, kaip suformuojama taryba, kaip priimami ekspertai“, – Žinių radijui trečiadienį sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu Kultūros ministeriją padarytumėme prioritetine ministerija visų trijų koalicijos partnerių, tai žinokite, aš tikrai nesakysiu, kad man atiduokite pilniausiai mano ministeriją ir panašiai, ir panašiai. Aš noriu, kad ten atsidarytų Pandoros skrynia, kuri buvo uždaryta“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot „Nemuno aušros“ pirmininko, šiuo metu yra du kandidatai į ministro postą.

„Kiek žinau, ir vienas, ir kitas dėlioja strategiją, kaip reikėtų ministerijoje šitą Pandoros skrynią atidaryti. Premjerė apsispręs, kaip čia toliau važiuojame ir kaip darome“, – teigė R. Žemaitaitis.

REKLAMA

Pasak vieno iš koalicijos lyderių, tinkamiausią ministrą valdantieji gali surasti „bendromis jėgomis“, o ministru turėtų tapti nepartinis kultūros bendruomenės atstovas.

BNS skelbė, kad kultūros bendruomenei toliau siekiant atriboti „Nemuno aušros“ politinę partiją nuo Kultūros ministerijos, kultūrininkai praėjusią savaitę paskelbė protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindiniu mėnesio akcentu turėtų tapti lapkričio 21-ąją Vilniuje planuojama akcija, kurioje su sunkiąja technika yra įsipareigoję dalyvauti žemės ūkio atstovai.

Kultūros bendruomenės protestus išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti ministru.

Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“ (nuotr. Elta)
Įvertino Ruginienės vyriausybę: ar ji gyvuos visus likusius 3 metus? (33)
Inga Ruginienė, Dovilė Šakalienė, Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Gynyba ir biudžetas – kylant audroms svarbus 1 klausimas: koks Žemaitaičio vaidmuo? (164)
Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)
Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą (10)
Gintarė Masteikaitė (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
Masteikaitė įvertino „aušriečių“ ir LSDP derybas dėl kultūros ministro: asamblėjai reiks stiprinti poziciją (39)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Kultūros atstovas
Kultūros atstovas
2025-10-29 09:37
Aš kaip kultūros atstovas, kuris vadovauju gėjų operos ir transgenderių baleto teatru, reikalauju Lietuvos Kultūros ministru paskirti ne ką kitą o gerbiamą Conchita Wurst.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų