TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis dėl grėsmės iš Baltarusijos kaltina ne Lukašenką, bet Lietuvos politiką: „Dėl to mes turime provokaciją“

2025-10-29 08:45 / šaltinis: BNS
2025-10-29 08:45

 „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad kontrabandinių balionų keliama grėsmė kilo dėl diplomatinių santykių su Baltarusija nebuvimo, silpnos infrastruktūros apsaugos.

41

„Mes neturime užsienio politikos ir pas mus diplomatinių santykių praktiškai nėra su Baltarusija žemesnėje grandyje, su kuria būtų galima kalbėti, šnekėtis, tai yra vienas niuansas. Antras momentas, per ketverius metus mes investavome į karinę infrastruktūrą, bet neinvestavome į vadinamą viešo saugumo infrastruktūrą“, – trečiadienį Žinių radijui sakė R. Žemaitaitis.

„Ką aš prieš keletą savaičių sakiau, kad 5 proc. BVP gynybai, tai yra pakankamai didelė suma pinigų ir mes jos turėtumėme laikytis. Likusią dalį pinigų, ar tai bus 0,38 proc., ar mes pasivadovausime NATO susitikimu, kur buvo 3,5 proc. gynybai, 1,5 proc. infrastruktūrai, mes neinvestavome visiškai į infrastruktūrą. Dėl to mes turime tuos balionus skrendančius, dėl to mes turime provokaciją“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

Anot R. Žemaitaičio, kaimyninės valstybės, pavyzdžiui, Lenkija, nesusiduria su balionų problema, nes galimai kalbasi su Baltarusijos pareigūnais.

„Aš galiu įtarti ir spėti, kad lenkai žemame lygyje, tai yra diplomatiniame lygyje, kalbasi ir diskutuoja su tais pačiais baltarusiais ir tos provokacijos nėra. (...) Manau, kad tai tos labai nesėkmingos Lietuvos užsienio politikos pasekmė“, – teigė R. Žemaitaitis.

Kaip skelbė BNS, Vyriausybė trečiadienį turėtų apsispręsti dėl ilgalaikio sienos su Baltarusija uždarymo, šiuo metu dviem dar veikusiems pasienio kontrolės punktams esant užvertiems trumpalaikiu pasieniečių vado sprendimu.

Anot I. Ruginienės, taip Baltarusijai siunčiamas signalas, kad hibridinė ataka, kuo Lietuvos vadovai laiko į šalį leidžiamus kontrabandinius balionus, nebus toleruojama.

Vieninteliai du buvę atviri Medininkų ir Šalčininkų kelių pasienio kontrolės punktai nuo sekmadienio vakaro uždaryti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sprendimu, tačiau ilgalaikiam sienos uždarymui sprendimą turi priimti Vyriausybė.

Šios priemonės Ministrų kabinetas imasi po to, kai praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą, ragina ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.

Pasak G. Nausėdos, dėl sienos su Baltarusija uždarymo taip pat konsultuojamasi su Latvija ir Lenkija, kurios pasirengusios bendradarbiauti tęsiant šią politiką.

2025-10-29 08:57
žmogus adekvačiai pradeda kalbėti, tuoj idiotų gaujos pradeda rėkti, jog Lietuva turi nebendrauti, nekalbėtis, tik įkišti galvą į smėlį kaip stručiai ir kęsti atakas o labiau - plauti lietuvių ir eu pinigus visokioms gynyboms ir kad jiems tų gaujų aferistams tie pinigėliai byrėtų. Va ir visas rėkimas, tai jų pinigų godumas, asmeninė nauda ir tiek.
2025-10-29 09:06
visiškai teisus žemaitaitis dplomatija pas mus nulinė
2025-10-29 09:08
O as kaltinu ne zemaitaiti {ji reikia gydyti} ,bet kalciausi yra socialdemokratai ir prezidentas jie yra akli ir kurti kad nemato su kuom susidejo ,o bus dar blogiau sitas mulkis sugebes kaip pakenkti Lietuvai
