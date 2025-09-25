Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy nuteistas už nusikalstamą sąmokslą

2025-09-25 12:20 / šaltinis: BNS
2025-09-25 12:20

Prancūzijoje sulaikytas buvęs prezidentas Nicolas Sarkozy (nuotr. SCANPIX)

Paryžiaus teismas ketvirtadienį nuteisė buvusį prancūzų prezidentą Nicolas Sarkozy dėl nusikalstamo sąmokslo, susijusio su kaltinimais, kad jis, 2007 metais kandidatuodamas į prezidentus, priėmė neteisėtą rinkimų kampanijos finansavimą iš dabar jau mirusio Libijos diktatoriaus Muamaro Kadhafi.

0

Į teismą atvykęs N. Sarkozy buvo išteisintas dėl atskiro kaltinimo korupcija, tačiau teisėja Nathalie Gavarino (Natali Gavarino) teigė, kad jis „leido savo artimiems padėjėjams (...) veikti siekiant gauti finansinę paramą“ rinkimų kampanijai.

Bausmė bus paskelbta vėliau vyksiančiame teismo posėdyje.

Prokurorai prašė 2007–2012 metais Prancūzijai vadovavusiam N. Sarkozy skirti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

