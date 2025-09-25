Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy nuteistas už nusikalstamą sąmokslą

Į teismą atvykęs N. Sarkozy buvo išteisintas dėl atskiro kaltinimo korupcija, tačiau teisėja Nathalie Gavarino (Natali Gavarino) teigė, kad jis „leido savo artimiems padėjėjams (...) veikti siekiant gauti finansinę paramą“ rinkimų kampanijai.
Bausmė bus paskelbta vėliau vyksiančiame teismo posėdyje.
Prokurorai prašė 2007–2012 metais Prancūzijai vadovavusiam N. Sarkozy skirti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę.
