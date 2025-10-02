Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Prancūzų prokurorai: Rusijos tanklaivio kapitonas kinas bus teisiamas už atsisakymą bendradarbiauti

2025-10-02 15:09 / šaltinis: BNS
2025-10-02 15:09

Rusijos vadinamajam šešėliniam laivynui priklausančio tanklaivio „Boracay“ kapitonas kinas kitų metų pradžioje Prancūzijos teisme bus teisiamas už atsisakymą vykdyti prancūzų pareigūnų nurodymus, ketvirtadienį pranešė prokurorai.

Prancūzijos vėliava

Rusijos vadinamajam šešėliniam laivynui priklausančio tanklaivio „Boracay“ kapitonas kinas kitų metų pradžioje Prancūzijos teisme bus teisiamas už atsisakymą vykdyti prancūzų pareigūnų nurodymus, ketvirtadienį pranešė prokurorai.

1

Su Benino vėliava plaukiojančio naftos tanklaivio, kurį Europos Sąjunga (ES) yra įtraukusi į „juoduosius“ sąrašus ir kuris yra išmetęs inkarą prie Vakarų Prancūzijos krantų, kapitonas ir pirmasis kapitono padėjėjas antradienį buvo sulaikyti, nes atsisakė pateikti įrodymus dėl laivo valstybės ir bendradarbiauti su prancūzų pareigūnais.

Kapitonas vasarį turės pasirodyti teisme, bet pirmasis kapitono padėjėjas buvo paleistas, nurodė Prancūzijos šiaurės vakaruose esančio Bresto prokuratūra.

„Boracay“, kaip rodo naujienų agentūros AFP atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenų analizė, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie Danijos krantų. Tuo metu virš Danijos skraidė neatpažinti dronai, sutrikdę oro uostų darbą.

Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip dronų paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.

