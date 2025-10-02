Prancūzų prokurorai: Rusijos tanklaivio kapitonas kinas bus teisiamas už atsisakymą bendradarbiauti

Su Benino vėliava plaukiojančio naftos tanklaivio, kurį Europos Sąjunga (ES) yra įtraukusi į „juoduosius“ sąrašus ir kuris yra išmetęs inkarą prie Vakarų Prancūzijos krantų, kapitonas ir pirmasis kapitono padėjėjas antradienį buvo sulaikyti, nes atsisakė pateikti įrodymus dėl laivo valstybės ir bendradarbiauti su prancūzų pareigūnais.
Kapitonas vasarį turės pasirodyti teisme, bet pirmasis kapitono padėjėjas buvo paleistas, nurodė Prancūzijos šiaurės vakaruose esančio Bresto prokuratūra.
„Boracay“, kaip rodo naujienų agentūros AFP atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenų analizė, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie Danijos krantų. Tuo metu virš Danijos skraidė neatpažinti dronai, sutrikdę oro uostų darbą.
Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip dronų paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!