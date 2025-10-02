Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pavasarį Kelmės rajone mirusios 11-metės byla uždaryta: prokuratūra skelbia detales

2025-10-02 11:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 11:57

Prokuratūra skelbia baigusi ikiteisminį tyrimą dėl balandį Kelmės rajone žuvusios 11-etės mergaitės. Konstatuota, kad mažametė nebuvo sukurstyta nusižudyti – jos mirtis įvyko dėl nelaimingo atsitikimo. 

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

Prokuratūra skelbia baigusi ikiteisminį tyrimą dėl balandį Kelmės rajone žuvusios 11-etės mergaitės. Konstatuota, kad mažametė nebuvo sukurstyta nusižudyti – jos mirtis įvyko dėl nelaimingo atsitikimo. 

0

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, Šiaulių prokurorė nutraukė ikiteisminį tyrimą, kuris buvo pradėtas balandžio 3 d. dėl mažametės mirties priežasties nustatymo ir galimo sukurstymo nusižudyti ar privedimo prie savižudybės.

„Ikiteisminio tyrimo metu išnaudotos visos turėtos galimybės siekiant išsiaiškinti, ar Kelmės rajone, savo namuose, rasta žuvusi mergaitė galėjo būti kaip nors kurstoma nusižudyti aplinkinių. Nustačius faktines įvykių aplinkybes, konstatuota, kad mergaitės mirtis įvyko dėl nelaimingo atsitikimo“, – teigiama prokuratūros pranešime.

Anot teisėsaugos, įvertinus surinktų duomenų visumą, prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

ELTA primena, kad balandžio 4 d. Kelmės rajone, namuose, rastas 11-metės mergaitės kūnas be išorinių sužalojimų. Apie nelaimę tarnyboms pranešė mama. 

