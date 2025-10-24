Dentinho įvertino Europos čempionato burtus: „Svajojame iš grupės žengti tolyn“

Kitų metų sausio ir vasario mėnesiais čempionatas vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje. Po penktadienį Kaune įvykusios burtų traukimo ceremonijos paaiškėjo, kad lietuvių varžovais B grupėje bus Armėnijos, Čekijos ir Ukrainos komandos.
Po burtų juos reziumavo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dentinho, kuris pasidalino įspūdžiais apie būsimus varžovus.
„Šiame etape varžovų nepasirinksi, visos komandos čia yra stiprios. Ukrainą pažįstame, žaidėme su jais draugiškas rungtynes visai neseniai, Čekiją irgi gerai žinau, žaidėjo karjeros metu ten praleidau penkerius metus, taip pat gruodį su jais dar žaisime kontrolines rungtynes pasirengimo cikle. Armėnijos patekimas į čempionatą gal yra staigmena, bet jie nugalėjo Kazachstaną, kuris tikrai yra stipri komanda.
Lengva mums tikrai nebus, bet žaisime namuose, žaisime su savo sirgaliais ir svajojame iš šios grupės patekti į kitą etapą“, – apie turimus lūkesčius kalbėjo brazilas.
Plačiau jis papasakojo ir apie laukiančius pasirengimo planus, iki čempionato likus mažiau nei trims mėnesiams.
„Kitą mėnesį išvykoje žaisime draugiškas rungtynes su Vengrija, tai bus geros rungtynės, nes jie irgi žais čempionate, gruodį laukia kontrolinis turnyras Čekijoje su čekais, Maroku ir Latvija, o sausio pradžioje penkiolika dienų turėsime stovyklą Druskininkuose, kur dėsime paskutinius akcentus prieš čempionatą.
Norime išeiti iš grupės, bus sunku, bet mes turime svajonę“, – mintimis dalinosi Lietuvos rinktinės treneris.
Burtuose jis sutiko ir seną bičiulį. Tai yra legendinis portugalas Ricardinho, su kuriuo dabartinis Lietuvos rinktinės treneris kurį laiką žaidė ir vienoje komandoje.
„Man kaip treneriui tai yra nuostabu, sutikau Ricardinho, su kuriuo kartu žaidėme Portugalijoje. Šis turnyras ir man, ir mano šeimai Brazilijoje yra kažkas nuostabaus, šeima atvyks į čempionatą mūsų palaikyti, pamatyti šį didelį turnyrą, tai tikrai yra nuostabu.
Truputį su Ricardinho pajuokavome, jis traukė burtus, juokais padėkojau jam už grupę. Jis neseniai pabaigė profesionalo karjerą, pakalbėjome, kaip jam sekasi, paklausiau, ar planuoja dirbti treneriu, tačiau kol kas, panašu, nelabai“, – juokėsi specialistas.
Dentinho teigimu, čempionato favoritais turėtų būti įprastai šį statusą turinčios komandos.
„Žinoma, pastarieji čempionai portugalai yra puikaus lygio, Ispanija visada yra tarp favoritų, Ukraina taip pat žaidžia puikiai, prancūzai, daug komandų gali nustebinti, italai taip pat turi stiprią komandą, bet mes svajojame įveikti šią grupę“, – dar sykį priminė treneris.
Pabaigoje jis pasiuntė ir žinutę Lietuvos rinktinės sirgaliams.
„Sirgaliams noriu pasakyti, kad jie mums yra labai svarbūs, jie mums bus labai reikalingi „Žalgirio“ arenoje, kuri yra geriausia Europoje. Jei sirgaliai ateis ir mus palaikys, mums tai bus labai reikalinga ir padės kovoje dėl patekimo į kitą etapą, tad visus tikrai labai kviečiu“, – ragino treneris.
