TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pareiškė: neketina prašyti Kongreso pritarimo atakoms prieš narkotikų kartelius

2025-10-24 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 13:15

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad neketina prašyti Kongreso leidimo tęsti atakas prieš narkotikų kontrabandininkus.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad neketina prašyti Kongreso leidimo tęsti atakas prieš narkotikų kontrabandininkus.

2

„Nemanau, kad būtinai prašysime paskelbti karą, – ketvirtadienį žurnalistams sakė D. Trumpas. – Manau, kad tiesiog žudysime žmones, kurie gabena narkotikus į mūsų šalį“.

Prezidentas atsakė į žurnalisto klausimą, kodėl D. Trumpas neprašo Kongreso oficialiai paskelbti karo, turint omenyje, kad jis jau paskelbė karą narkotikų karteliams ir kad respublikonų dominuojamas Kongresas tikriausiai pritars jo prašymui.

Pagal JAV konstituciją prezidentas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, tačiau oficialiai paskelbti karą gali tik Kongresas. Praktikoje tik nedaugelis prezidentų yra teikę tokį prašymą, dažniau jie rinkosi kitas teisines priemones, leidžiančias jiems įsakyti vykdyti karines operacijas be oficialaus karo paskelbimo.

D. Trumpas dar kartą užsiminė, kad su narkotikų karteliais reikėtų kovoti ne tik jūroje, bet ir sausumoje, ir sakė, kad „galbūt“ informuos Kongresą apie tolesnius veiksmus. „Bet neįsivaizduoju, kad jie matytų dėl to kokių nors problemų“, – sakė jis.

Jis nepateikė jokių detalių apie tai, kada ir kaip šios atakos būtų vykdomos.

Pastarosiomis savaitėmis JAV kariuomenė Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ne kartą atakavo laivus, kurie, kaip įtariama, gabeno narkotikų krovinius. Teigiama, kad per šias atakas, sulaukusias nemažai kritikos, žuvo daugiau kaip 30 žmonių, o D. Trumpo administracija nepateikė teisinio pagrindo savo veiksmams.

Jungtinės Tautos paragino JAV elgtis santūriai.

