Hegsethas vyksta į kelionę po Aziją

Pentagonas sekmadienio pareiškime nurodė, kad P. Hegsethas lankysis Japonijoje, Malaizijoje, Vietname ir Pietų Korėjoje, nepateikdamas tikslių datų ir apsilankymų šiose šalyse trukmės.
Prezidentas Donaldas Trumpas ir kiti svarbūs JAV pareigūnai šiuo metu yra regione, kur dalyvauja aukščiausiojo lygio susitikimuose ir dvišalėse derybose. Svarbiausias šios kelionės įvykis bus ketvirtadienį Pietų Korėjoje rengiamas D. Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo susitikimas.
Pagrindinė P. Hegsetho kelionės tema bus „Amerikos dėmesys Indijos ir Ramiojo vandenynų regionui, kuris yra prioritetinis departamento karinis teatras“, sakė Pentagonas.
Jungtinės Valstijos jau daug metų daugiausia dėmesio skiria kovai su kylančios Kinijos keliamomis grėsmėmis, visų pirma plėsdamos karinius ryšius su sąjungininkais šiame regione, tačiau krizės Artimuosiuose Rytuose ir Europoje ne kartą nukreipė dėmesį kitur.
Šiomis dienomis JAV kariuomenė, vykdydama kovos su narkotikų kontrabanda kampaniją, taip pat didina savo buvimą Lotynų Amerikoje.
Gegužės mėnesį P. Hegsetas, kalbėdamas „Šangri La dialogo“ saugumo forume Singapūre, perspėjo, jog Kinija „rengiasi potencialiai panaudoti karinę jėgą, kad pakeistų jėgų pusiausvyrą Indijos ir Ramiojo vandenynų regione“.
Jis paragino sąjungininkus regione, tokius kaip Japonija ir Filipinai, kurie turi teritorinių ginčų su Kinija, didinti išlaidas gynybai.
Kelionės metu P. Hegsethas taip pat sustos Havajuose, kur susitiks su JAV Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono vadavietės vadais.
Jis lankysis Japonijoje, dalyvaus ASEAN gynybos ministrų susitikime Malaizijoje, surengs derybas Vietname ir pirmininkaus dvišaliam saugumo susitikimui Pietų Korėjoje.
„Aiškiai ir tvirtai vadovaujant sekretoriui Hegsethui, Departamentas pripažįsta, kad svarbu sutelkti dėmesį į Indijos ir Ramiojo vandenynų regioną, ir kartu su mūsų sąjungininkais bei partneriais užtikrinti taiką pasitelkiant jėgą“, – sakoma pareiškime.
