Atvėrė Baltųjų rūmų pinigines: atskleista, kiek uždirba JAV prezidentas ir jo aplinka

D. Trumpo komanda paskelbė metinę Baltųjų rūmų atlyginimų ataskaitą, kuri leidžia giliau pažvelgti į daugiau nei 400 darbuotojų, dirbančių JAV prezidento Donaldo Trumpo antrosios kadencijos metu, atlyginimų struktūrą, rašo „Financial Express“.
Leidinys pabrėžia, kad pagal įstatymą reikalaujama ir Kongresui pateikta ataskaita ne tik parodo, kas uždirba daugiausia Vakarų sparne, bet ir palygina tai su ankstesnių administracijų, įskaitant prezidento Joe Bideno, atlyginimų sąrašu.
Geriausiai apmokami Baltųjų rūmų darbuotojai
Sąrašo viršuje puikuojasi vyresnioji patarėja Jacalynne B. Klopp, uždirbanti 225 700 JAV dolerių (apie 194 tūkst. eurų) metinį atlyginimą, ji – geriausiai apmokama pareigūnė Baltuosiuose rūmuose. Po jos eina Edgaras Mkrtchianas, asocijuotas patarėjas, kuris uždirba 203 645 JAV dolerius (175 tūkst. eurų).
33 vyresniųjų pareigūnų grupė, įskaitant personalo vadovę Susie Wiles, spaudos sekretorę Karoline Leavitt ir „pasienio carą“ (taip D. Trumpas įvardijo sienų kontrolės pareigūno pareigas, – aut. past.) Tomą Homaną, kiekvienas uždirba 195 200 JAV dolerių (168 tūkst. eurų) per metus.
Prezidento pavaduotojų padėjėjai uždirba iki 175 tūkst. JAV dolerių (151 tūkst. eurų), o specialieji padėjėjai – iki 150 tūkst. (129 tūkst. eurų).
Tuo tarpu prezidento kalbos rašytojai gauna 121 500 JAV dolerių (105 tūkst. eurų), o 108 žemesnio rango darbuotojai uždirba nuo 59 tūkst. iki 80 tūkst. JAV dolerių (51 tūkst. – 69 tūkst. eurų) per metus.
Vidutiniškai D. Trumpo Baltieji rūmai savo darbuotojams moka 114 tūkst. JAV dolerių (98 tūkst. eurų), o tai yra daugiau nei J. Bideno administracijos 2024 m. vidurkis – 109 tūkst. JAV dolerių (94 tūkst. eurų).
Kiek uždirba prezidentas Trumpas?
Būtų neteisinga paminėti JAV prezidento atlyginimą, bet praleisti JAV viceprezidentą. JD Vance‘as, „USA Today“ duomenimis, per metus susižeria kiek daugiau nei 225 tūkst. JAV dolerių (194 tūkst. eurų) atlyginimą.
Tuo tarpu svarbiausias žmogus Amerikoje, prezidentas Donaldas Trumpas uždirba 400 tūkst. JAV dolerių (345 tūkst. eurų) metinį atlyginimą. Taip pat gauna 50 tūkst. JAV dolerių (43 tūkst. eurų) kompensaciją nenumatytoms išlaidoms, 100 tūkst. JAV dolerių (86 tūkst. eurų) kelionėms ir 19 tūkst. JAV dolerių (16 tūkst. eurų) dolerių pramogoms, „Financial Express“ pabrėžia, kad prezidento atlyginimas nustatytas federaliniu įstatymu.
Be to, pradėdamas eiti pareigas, jis turi teisę į vienkartinę 100 tūkst. JAV dolerių (86 tūkst. eurų) išmoką, skirtą Baltųjų rūmų interjero atnaujinimui. Viską sudėjus į vieną krūva, gauname bendrą JAV prezidento atlyginimo paketą, kuris siekia maždaug 569 tūkst. JAV dolerių (490 tūkst. eurų) per metus.
„Financial Express“ primena, kad pirmosios kadencijos metu D. Trumpas savo atlyginimą paaukojo įvairioms vyriausybės institucijoms. Belieka laukti, ar jis tęs šią tradiciją ir per antrąją kadenciją.
