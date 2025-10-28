JAV nukovė dar 14 žmonių per smūgius įtariamiems narkotikų gabentojų laivams

JAV rugsėjo pradžioje ėmė rengti šiuos smūgius, kurie, ekspertų teigimu, yra neteisėti, ir iki šiol Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno regionuose sunaikino mažiausiai 14 laivų.
„Per tris smūgius iš viso žuvo 14 narkoteroristų, vienas liko gyvas. Visi smūgiai buvo suduoti tarptautiniuose vandenyse, JAV pajėgos nenukentėjo“, – teigė P. Hegsethas įraše „X“ apie diena anksčiau įvykdytas atakas.
„Keturi laivai buvo žinomi mūsų žvalgybos aparatui, jie plaukė žinomais narkotikų prekybos maršrutais ir gabeno narkotikus“, – sakė jis.
Prie Pentagono vadovo pranešimo buvo pridėtas smūgių vaizdo įrašas: pirmuoju buvo taikomasi į du nejudančius laivus, kurie atrodė prišvartuoti kartu, o kiti du buvo skirti laivams, greitai plaukusiems atvirais vandenimis.
P. Hegsethas sakė, kad JAV pietinė vadavietė nedelsdama pradėjo ieškoti vienintelio po smūgių išgyvenusio žmogaus, o Meksikos valdžios institucijos „perėmė bylą ir prisiėmė atsakomybę koordinuoti gelbėjimo darbus“.
Jis nepatikslino, kas nutiko išgyvenusiam asmeniui ir ar jis buvo rastas.
„Mes juos seksime, surasime, o paskui medžiosime ir nukausime“, – apie narkotikų prekeivius sakė P. Hegsethas.
Vašingtonas Lotynų Amerikoje sutelkė dideles karines pajėgas, kurioms, jo teigimu, iškeltas tikslas sustabdyti prekybą narkotikais, dislokavo septynis JAV karo laivus ir naikintuvus F-35, taip pat davė įsakymą į šį regioną atvykti lėktuvnešio „USS Gerald R. Ford“ smogiamajai grupei.
Dėl smūgių ir karinių pajėgų telkimo regione išaugo įtampa, Venesuela apkaltino JAV rengiant sąmokslą nuversti prezidentą Nicolasą Maduro, o šis teigia, kad Vašingtonas „dirbtinai kursto karą“.
