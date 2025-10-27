Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Valstybinė žiniasklaida: Kinija ir JAV pasiekė bendrą sutarimą derybose dėl prekybos

2025-10-27 19:24 / šaltinis: BNS
2025-10-27 19:24

Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi pirmadienį JAV valstybės sekretoriui Marco Rubio pranešė, kad abiejų šalių prekybos derybininkai pasiekė „bendrą sutarimą“, teigė Pekino valstybinė žiniasklaida.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi pirmadienį JAV valstybės sekretoriui Marco Rubio pranešė, kad abiejų šalių prekybos derybininkai pasiekė „bendrą sutarimą“, teigė Pekino valstybinė žiniasklaida.

REKLAMA
1

„Per ekonomikos ir prekybos derybas Kvala Lumpūre abi šalys (...) pasiekė bendrą sutarimą dėl abipusių sprendimų dabar aktualiais ekonominiais ir prekybos klausimais“, – sakė Wang Yi JAV valstybės sekretoriui, kaip teigiama pirmadienio pokalbio išklotinėje, kurią paskelbė valstybinis transliuotojas CCTV.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybininkai stengėsi suderinti susitarimo dėl muitų ir kitų prekybos klausimų detales prieš ketvirtadienį įvyksiantį prezidentų Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) susitikimą.

Jie susitiks Pietų Korėjoje Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo kuluaruose.

Tai bus pirmasis jų susitikimas akis į akį nuo tada, kai JAV vadovas grįžo į valdžią.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)
Kinija įspėja: „Artėja daugiapolis pasaulis“
JAV vėliava, Kinijos vėliava BNS Foto
Kinija ir JAV Malaizijoje surengs prekybos derybas
JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)
Kinija ir JAV susitarė surengti naujas prekybos derybas
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako nematąs priežasties susitikti su Xi Jinpingu, grasina Kinijai muitais (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų