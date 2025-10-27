Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas atvyko į Japoniją

2025-10-27 10:30 / šaltinis: BNS
2025-10-27 10:30

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį atvyko į Japoniją – dar vieną stotelę kelionėje po Azijos šalis, pranešė prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ buvęs naujienų agentūros AFP fotografas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

D. Trumpas pirmadienio vakarą turėtų susitikti su Japonijos imperatoriumi, o antradienį – su naująja šalies ministre pirmininke Sanae Takaichi. 

JAV lyderis teigė girdėjęs apie ją „puikių atsiliepimų“ ir gyrė tai, kad ji buvo nužudyto buvusio Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe, su kuriuo D. Trumpas palaikė glaudžius ryšius, pasekėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Takaichi teigė prieš susitikimą D. Trumpui pasakiusi, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra jos administracijos „svarbiausias prioritetas diplomatiniame ir saugumo fronte“.

Japonija išvengė didžiausių muitų, kuriuos D. Trumpas nustatė pasaulio šalims, siekdamas nutraukti esą nesąžiningą prekybos praktiką, kuria „apiplėšinėjamos Jungtinės Valstijos“.

