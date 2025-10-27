Donaldas Trumpas atvyko į Japoniją

D. Trumpas pirmadienio vakarą turėtų susitikti su Japonijos imperatoriumi, o antradienį – su naująja šalies ministre pirmininke Sanae Takaichi.
JAV lyderis teigė girdėjęs apie ją „puikių atsiliepimų“ ir gyrė tai, kad ji buvo nužudyto buvusio Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe, su kuriuo D. Trumpas palaikė glaudžius ryšius, pasekėja.
S. Takaichi teigė prieš susitikimą D. Trumpui pasakiusi, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra jos administracijos „svarbiausias prioritetas diplomatiniame ir saugumo fronte“.
Japonija išvengė didžiausių muitų, kuriuos D. Trumpas nustatė pasaulio šalims, siekdamas nutraukti esą nesąžiningą prekybos praktiką, kuria „apiplėšinėjamos Jungtinės Valstijos“.
