Trumpas sako, kad mielai susitiktų su Šiaurės Korėjos lyderiu

Tai D. Trumpas sakė žurnalistams prezidentiniame lėktuve.
JAV lyderis vyksta į Japoniją – tai bus antrasis jo kelionės po Azijos šalis etapas. Vėliau jis susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, siekiant užbaigti įnirtingą prekybos karą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų.
Pietų Korėjos susivienijimo ministras penktadienį pareiškė manantis, jog yra didelė tikimybė, kad JAV prezidentas lankydamas Korėjos pusiasalyje susitiks su Kim Jong Unu. Trečiadienį D. Trumpas turi atvykti į Pietų Korėją dalyvauti Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forume.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!