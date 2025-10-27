Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas sako, kad mielai susitiktų su Šiaurės Korėjos lyderiu

2025-10-27 09:33 / šaltinis: BNS
2025-10-27 09:33

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį neatmetė galimybės pratęsti savo kelionę Azijoje ir susitikti su Kim Jong Unu, sakydamas, kad labai mielai pasikalbėtų su Šiaurės Korėjos lyderiu.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį neatmetė galimybės pratęsti savo kelionę Azijoje ir susitikti su Kim Jong Unu, sakydamas, kad labai mielai pasikalbėtų su Šiaurės Korėjos lyderiu.

REKLAMA
0

Tai D. Trumpas sakė žurnalistams prezidentiniame lėktuve.

JAV lyderis vyksta į Japoniją – tai bus antrasis jo kelionės po Azijos šalis etapas. Vėliau jis susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, siekiant užbaigti įnirtingą prekybos karą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų.

Pietų Korėjos susivienijimo ministras penktadienį pareiškė manantis, jog yra didelė tikimybė, kad JAV prezidentas lankydamas Korėjos pusiasalyje susitiks su Kim Jong Unu. Trečiadienį D. Trumpas turi atvykti į Pietų Korėją dalyvauti Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forume.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų