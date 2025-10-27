Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dviguba nelaimė Pietų Kinijos jūroje: per pusvalandį nukrito du JAV kariniai orlaiviai

2025-10-27 06:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 06:39

JAV Ramiojo vandenyno laivynas sekmadienį pranešė, kad JAV naikintuvas ir karinis sraigtasparnis per trumpą laiką vienas nuo kito nukrito Pietų Kinijos jūroje, pakilę iš lėktuvnešio. 

Karinis sraigtasparnis (nuotr. Scanpix)

JAV Ramiojo vandenyno laivynas sekmadienį pranešė, kad JAV naikintuvas ir karinis sraigtasparnis per trumpą laiką vienas nuo kito nukrito Pietų Kinijos jūroje, pakilę iš lėktuvnešio. 

REKLAMA
0

Visi įgulos nariai buvo išgelbėti ir jų būklė stabili, socialiniame tinkle X pranešė laivynas. Abiejų incidentų priežastis tiriama. 

Sraigtasparnis MH-60R „Sea Hawk“ nukrito apie 14.45 val. vietos laiku sekmadienį per įprastą operaciją netrukus po pakilimo iš lėktuvnešio USS „Nimitz“, pranešė karinis jūrų laivynas. Visi trys įgulos nariai buvo išgelbėti. Maždaug po pusvalandžio, 15.15 val., Pietų Kinijos jūroje, vykdydamas įprastą misiją, sudužo naikintuvas F/A-18F „Super Hornet“. Abu įgulos nariai buvo išgelbėti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiksli katastrofų vieta Pietų Kinijos jūroje nebuvo atskleista. JAV karinis jūrų laivynas nuolat veikia tarptautiniuose vandenyse šiame regione, apimančiame pagrindinius pasaulinius laivybos maršrutus, kad padėtų išlaikyti laivybos laisvę. 

REKLAMA
REKLAMA

Kinija, pretenduojanti į beveik visą Pietų Kinijos jūrą, pastaraisiais metais imasi vis agresyvesnių veiksmų regione, ignoruodama 2016 m. tarptautinio arbitražo teismo sprendimą, kad jos plataus masto pretenzijos neturi jokio teisinio ar istorinio pagrindo. 

Filipinai, Vietnamas, Malaizija, Brunėjus ir Taivanas taip pat reiškia pretenzijas į šį regioną, svarbų laivybos kelią ir, manoma, turtingą gamtos išteklių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų