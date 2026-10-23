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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvą sukrėtusi paramediko nužudymo ir atsisveikinimo istorija: prie kapo – iškalbingas vaizdas

Iš archyvų
2026-10-23 11:18 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-23 11:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Panevėžyje į paskutinę kelionę buvo išlydėtas nužudytas paramedikas Mantas Sadauskas. M. Sadausko mirties istorija pavasarį sukrėtė Lietuvą, tai akivaizdu buvo ir laidotuvėse – atiduoti pagarbą vyrui ir tarti paskutinio „sudie“ susirinko minios žmonių. Gamta tarsi atspindėjo šoką dėl jauno žmogaus mirties – laidotuvių dieną snigo, pūtė labai stiprus ir šaltas vėjas, o prie paramediko kapo prieš pat laidotuves nulūžo medis.

Panevėžyje į paskutinę kelionę buvo išlydėtas nužudytas paramedikas Mantas Sadauskas. M. Sadausko mirties istorija pavasarį sukrėtė Lietuvą, tai akivaizdu buvo ir laidotuvėse – atiduoti pagarbą vyrui ir tarti paskutinio „sudie“ susirinko minios žmonių. Gamta tarsi atspindėjo šoką dėl jauno žmogaus mirties – laidotuvių dieną snigo, pūtė labai stiprus ir šaltas vėjas, o prie paramediko kapo prieš pat laidotuves nulūžo medis.

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Kaip jau anksčiau skelbėme, visame mieste laidotuvių metu budėjo daugybė policijos ekipažų, dauguma kelių, kuriais judėjo M. Sadausko laidotuvių kortežas, buvo uždaryti. Į laidotuves atvyko bent keliolika greitosios medicinos pagalbos automobilių, karstą lydėjo dešimtys motociklų.

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Pakelėse sustoję gyventojai taip pat dalyvavo jautrioje atsisveikinimo akimirkoje – sustoję palei kelią žvilgsniais ir ašaromis išlydėjo žiauriai nužudytą paramediką.

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Minios žmonių atidavė pagarbą vyrui. Amžinojo poilsio jis atgulė Panevėžio rajone, Raguvėlės kapinėse.

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FOTOGALERIJA. Žiauriai nužudytas paramedikas Mantas Sadauskas išlydimas į paskutinę kelionę

Atvyko mediko kolegos, policija, žmonės vos tramdė ašaras

M. Sadausko mirties istorija sukrėtė Lietuvą, tai akivaizdu ir laidotuvėse – atiduoti pagarbą vyrui ir tarti paskutinio „sudie“ tuo metu susirinko minios žmonių.

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Nepaisant subjurusio oro, dar prieš laidotuves, į atsisveikinimo namus „Ramybės takas“ plūdo daugybė žmonių. Prieš išnešant karstą minios būriavosi ir lauke. Atėjo net ir tie, kurie M. Sadausko nepažinojo.

Tuo metu Panevėžyje pūtė šaltas vėjas, termometrai rodė vos 2 laipsnius šilumos. Dangus buvo apsiniaukęs, snigo, orai keitėsi kas kelias minutes. Tačiau nepaisant to, norinčiųjų atsisveikinti – daugybė.

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Žmonės M. Sadausko karstą pagerbė ir pakelėse. Važiuojant į kapines buvo matyti šalia kelio sustoję žmonės, automobiliai su įjungtais avariniais signalais.

Raguvėlės kapinėse atvykusį M. Sadausko laidotuvių kortežą pasitiko netikėtas vaizdas. Čia visai netoli, maždaug kelios dešimtys metrų, nuo jo kapo, nulūžo beržas. Medis nulūžo arba visai prieš pat paramediko laidotuves. Portalo tv3.lt žurnalistė lankėsi kapinėse dieną prieš, medis tuomet dar stovėjo.

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Žmonės atsisveikinti su M. Sadausku plūdo būriais ir tarti paskutinio „sudie“ paramedikui susirinko dar daugiau. Dalis žmonių atėjo nešini gėlėmis.

Salėje grojo rami muzika, salės priekyje – karstas su M. Sadausko palaikais. Karstas atviras, tačiau M. Sadausko veidas buvo uždengtas baltu audiniu. Kaip TV3 anksčiau sakė M. Sadausko tėvas, paramedikui buvo šauta į galvą, teisėsauga oficialiai skelbė, kad jis patyrė smurtinę mirtį.

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Karstą gaubė gėlės, ruseno žvakės. Salėje buvo ramu. Girdėti tik besivarstančios durys ir žmonių žingsniai.

Ekrane prie karsto buvo rodomos M. Sadausko gyvenimo akimirkos. Rodomuose kadruose – besišypsantis jaunas vyras su šeima, vaikais, atrodė laimingas.

Prieš paramediko laidotuves gyventojai buvo raginami pagerbti M. Sadausko atminimą uždegant žvakutes, tylos minute, motociklininkai buvo kviečiami burtis atsisveikinti su vyru.

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FOTOGALERIJA. Manto Sadausko šermenys

Ant kapo – jautrūs žodžiai

Kapą nuklojo baltos gėlės, jų kilimas nugulė ir šalia kapo.

Ant kai kurių vainikų matyti jautrūs žodžiai, skirti M. Sadauskui.

„Mantukui nuo GPM kolektyvo“, – rašoma ant vieno vainiko.

Kitas vainikas, panašu, nuo močiutės.

„Liūdi močiutė“, – rašoma ant juostelės prie jautrių žodžių apie netikėtą ir nelauktą M. Sadausko mirtį.

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„Tavo šviesa visada liks mūsų širdyse“, – rašoma ant brolio šeimos vainiko.

„Ilsėkis ramybėje, Mantai“, – rašoma ant kito vainiko, kurį atnešė buvę klasiokai ir auklėtoja.

Paramediko kūnas rastas suvyniotas į batutą ir užkastas

Primename, kad be žinios dingusio paramediko M. Sadausko kūnas rastas Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Palaikus pareigūnai surado be įtariamųjų pagalbos.

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Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas, jį apžiūrėjo ekspertai, kurie nustatys, ar juo buvo padaryti nusikaltimai.

Buvo rastas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausantis automobilis. Transporto priemonė aptikta nuošalioje vietovėje Panevėžio rajone.

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FOTOGALERIJA. Dingęs paramedikas rastas nužudytas

Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, kad gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o tos vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra. 

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Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais. 

M. Sadausko artimieji sako, kad vyras skyrėsi su savo vaikų motina, ji nenorėjo jam atiduoti jųdviejų vaikų, esą teismo sprendimu vaikai turėjo augti su tėvu. Artimieji skundėsi, kad anksčiau buvo padegti jų automobiliai.

Nužudytas paramedikas

Ketvirtadienį Panevėžio apylinkės teismas paramediko M. Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę Justiną Sadauskienę (Gaigalaitę) leido suimti dviem mėnesiams, vėliau suėmimą pratęsė.

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FOTOGALERIJA. Justina Gaigalaitė

J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.

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FOTOGALERIJA. Teisme – pirmasis paramediko nužudymu įtariamas vyras: slėpė veidą

V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui ir vėliau suėmimą pratęsė.

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