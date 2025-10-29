Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vance`as: prieš pusę metų būčiau pasakęs, kad karas Ukrainoje niekada nesibaigs

2025-10-29 14:54 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-29 14:54

Jei kas nors būtų paklausęs prieš pusę metų, būčiau pasakęs, kad Rusija ir Ukraina niekada nenustos kariauti, sako JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as.

J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
27

Jei kas nors būtų paklausęs prieš pusę metų, būčiau pasakęs, kad Rusija ir Ukraina niekada nenustos kariauti, sako JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.

2

Apie tai jis kalbėjo „Pod Force One“, rašo „New York Post“.

Vance'as: būčiau pasakęs, kad tai bus tarsi Rusijos Vietnamas

Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas nuolat keitė savo požiūrį į karo pabaigą. Praėjusį mėnesį D. Trumpas Rusiją pavadino „popieriniu tigru“ ir svarstė, kad Ukraina galėtų atgauti užimtą teritoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada, po pokalbio su V. Putinu spalio 16 d., JAV prezidentas per susitikimą su V. Zelenskiu kitą dieną pesimistiškiau vertino Ukrainos galimybes.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

V. Zelenskis spaudė D. Trumpą uždegti žalią šviesą ilgos distancijos „Tomahawk“ raketų, kurios galėtų smogti giliai į Rusijos teritoriją, perdavimui. Iki šiol D. Trumpas atsisakė suteikti Kijevui šią ginkluotę.

J. D. Vance'as atsisako spėlioti, kas kare Ukrainoje laukia toliau.

„Jei būtumėte manęs paklausę prieš šešis mėnesius, būčiau pasakęs: „Jie niekada nenustos kariauti. Tai bus tarsi Rusijos Vietnamas“, – sako J. D. Vance‘as.

„Jei būtumėte manęs paklausę prieš mėnesį, būčiau pasakęs, kad darome neįtikėtiną pažangą“, – priduria jis.

J. D. Vance‘as mano, kad sunku prognozuoti, kada karas baigsis.

Į viršų