Vance`as: prieš pusę metų būčiau pasakęs, kad karas Ukrainoje niekada nesibaigs

Apie tai jis kalbėjo „Pod Force One“, rašo „New York Post“.
Vance'as: būčiau pasakęs, kad tai bus tarsi Rusijos Vietnamas
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas nuolat keitė savo požiūrį į karo pabaigą. Praėjusį mėnesį D. Trumpas Rusiją pavadino „popieriniu tigru“ ir svarstė, kad Ukraina galėtų atgauti užimtą teritoriją.
Tada, po pokalbio su V. Putinu spalio 16 d., JAV prezidentas per susitikimą su V. Zelenskiu kitą dieną pesimistiškiau vertino Ukrainos galimybes.
V. Zelenskis spaudė D. Trumpą uždegti žalią šviesą ilgos distancijos „Tomahawk“ raketų, kurios galėtų smogti giliai į Rusijos teritoriją, perdavimui. Iki šiol D. Trumpas atsisakė suteikti Kijevui šią ginkluotę.
J. D. Vance'as atsisako spėlioti, kas kare Ukrainoje laukia toliau.
„Jei būtumėte manęs paklausę prieš šešis mėnesius, būčiau pasakęs: „Jie niekada nenustos kariauti. Tai bus tarsi Rusijos Vietnamas“, – sako J. D. Vance‘as.
„Jei būtumėte manęs paklausę prieš mėnesį, būčiau pasakęs, kad darome neįtikėtiną pažangą“, – priduria jis.
J. D. Vance‘as mano, kad sunku prognozuoti, kada karas baigsis.
