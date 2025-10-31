Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
JAV

JAV vyriausybės uždarymui artėjant prie antro mėnesio, kai kam jau gresia badas

2025-10-31 19:18
JAV vyriausybės uždarymas penktadienį priartėjo prie antrojo mėnesio ir jo sukeltas skausmas greitai plinta – federaliniai darbuotojai nebeturi pinigų, parama maistu išnyko, o milijonai amerikiečių nukentėjo atsidūrę kryžminėje ugnyje.

JAV vyriausybės uždarymas (nuotr. SCANPIX)

Tai, kas spalio 1 dieną prasidėjo kaip antraeilis skandalas Vašingtone, virto lėta viešųjų paslaugų griūtimi ir augančiu ekonominiu sukrėtimu, kai federalinės įstaigos nedirba, o prezidento Donaldo Trumpo vyriausybės veikla įstrigusi.

Respublikonai perspėjo, kad milijonai žmonių visą uždarymo jėgą pirmą kartą pajus jau šį savaitgalį, nes neišsprendus ginčų dėl sveikatos apsaugos ir maisto talonų finansavimo jie taps alkanesni ir skurdesni.

„Dauguma žmonių to nepastebėjo iki pat šios savaitės. Dėka to, kad Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį rado būdą, kaip sumokėti mūsų kariams, šis skausmas buvo atitolintas, – „Fox News“ sakė Atstovų Rūmų respublikonų daugumos drausmės prižiūrėtojas Tomas Emmeris. – Tačiau nuo šios savaitės... tai tampa labai realu.“

Kovos esmė – pinigai, skirti padėti amerikiečiams apsidrausti sveikatos draudimu pagal Prieinamos sveikatos priežiūros įstatymą, geriau žinomą kaip „Obamacare“.

Šių subsidijų, kurios yra gelbėjimosi ratas daugiau nei 20 mln. žmonių, galiojimas baigsis metų pabaigoje, o jei Kongresas nesiims veiksmų, šeštadienį, prasidėjus naujam registracijos laikotarpiui, įmokos smarkiai išaugs.

Tačiau Vašingtone kovojančios partijos yra įstrigusios gerai pažįstamame užburtame rate, nes demokratai atsisako vėl atidaryti vyriausybę be susitarimo pratęsti subsidijas, o D. Trumpo respublikonai sako, kad nesikalbės, kol darbas nebus atnaujintas.

Kol Vašingtonas ginčijasi, uždarymo padariniai persiduoda kasdieniam gyvenimui ir pradeda spausti ten, kur skauda labiausiai – prie pietų stalo.

Šį savaitgalį baigsis lėšos Papildomos mitybos pagalbos programai (SNAP), kuri padeda 42 mln. mažas pajamas gaunančių amerikiečių nusipirkti maisto produktų.

Demokratai spaudžia Baltuosius rūmus panaudoti 5 mlrd. dolerių nepaprastosios padėties pinigų maisto talonams, tačiau administracija teigia, kad teisiškai negali pasinaudoti šiuo fondu.

